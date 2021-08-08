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Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

08.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Евгений Кузьмицкий, милиционер роты ППСМ Барановичского ГОВД:
Каждый стал чуть-чуть ближе друг к другу, начали друг другу сопереживать, помогать, еще больше коллектив сблизился.

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Анатолий Божко, командир роты ППСМ Ленинского РОВД Бреста:
Мы и мои коллеги четко знали, что мы делаем, и отстояли свою страну. Никто не дрогнул, кто стоял вместе с нами.

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:
Прочувствовали, чем есть дорожить нам, тем прекрасным, родным, близким. Каждый прочувствовал, что такое присяга, что такое долг.

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
Деятельность силовиков показала, что никакого переворота у нас не будет, что мы останемся той Беларусью, которая и была, естественно, исправив все свои ошибки.

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы сделали определенный этап, после чего идет долгий период выздоровления, реабилитации, наблюдения. А в медицине, как и в госуправлении, не бывает быстрых решений.

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
В Волковыске идет Год народного единства. Простой пример. В День милиции мне поступили звонки от некоторых индивидуальных предпринимателей, которые активное участие принимали в несанкционированных мероприятиях, но вместе с тем в День милиции позвонили и поздравили с профессиональным праздником, сказали спасибо. До людей доходит, к чему нас могла привести вот эта революция.

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Хорошо, что это остановили в начале, потому что еще бы чуть-чуть и было бы – понятно, что это жупел – как в Украине. Но все знают, что в Украине раскол по семьям. Там родственники годами с этого Майдана, некоторые еще со времен оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:
Если есть насильственный захват власти, если не устояла действующая силовая ячейка, то эти протестные движения, майданы – это все повторяется, накручивается. В азиатских странах по 5-6 за несколько лет этих майданов. Ни к чему хорошему это не приводит.

Алексей Дзермант: «Мы увидели, что и вертикаль властная не посыпалась». Подробнее здесь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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