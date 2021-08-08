Шок! В российском поезде Мурманск-Адлер детей комили гнилыми овощами и хлебом с плесенью

сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Об этом в воскресеньеТАСС источник в правоохранительных органах.





"При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью", - сказал собеседник агентства.





Накануне с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане.





Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.





В воскресенье стало известно, что число госпитализированных детей увеличилось до 87. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.