КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .





Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Беларусь еще многим покажет свои силы. Она не просто стала сильнее.





Ольга Шпилевская, директор представительства МГТРК «Мир» в Беларуси:

Все-таки наша любовь к Родине, наше осознание того, что мы должны быть страной независимой, объединяет все лагеря.





Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Есть те, которые обсуждают, что хорошо бы, возможно, сымитировать или реально осуществить теракт с гибелью детей, массовой гибелью людей, потом обвинить власти, и на этом как бы опять поднять эту волну, иметь другой шанс. Есть ли такие ячейки? Есть. Знаем ли мы о них? Знаем. Работаем? Работаем. Причастны ли к деятельности этих ячеек иностранные спецслужбы? К сожалению, причастны.





Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Это борьба, война, противоборство. И в этом противоборстве мы закаляемся как нация, как государство, как экономика.





Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Это был бесценный опыт. И это был самый настоящий жизненный урок. Мы научились держать удары. Мы научились держать эмоции и мы, наконец, поняли, что в 2021 году бежать нужно такими темпами, не останавливаясь ни на секунду.





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