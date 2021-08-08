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Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

08.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Когда Александр Григорьевич вышел с ружьем, я почувствовала такую силищу. Когда я это увидела, у меня просто дрожь пошла по телу, и, я вам скажу, у меня текли слезы, слезы гордости за нашего Президента. Я не знаю ни одного президента в мире, который бы сделал так. Он шел защищать свой дом. 

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Это, конечно, придало силы духа, в этом нет сомнений. Это действительно было… Это не показуха – это видно было по глазам человека. Он пришел их поддержать. Не каждый, я думаю, глава государства, позволит себе такое. А наш позволил.

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Юлия Артюх, телеведущая СТВ:
Президент для меня – это глыба. Это отец нации нашей. Это человек со стержнем. Это человек, который умеет выходить из любой ситуации. И выходить из ситуации победителем. 

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских Telegram-каналов:
Если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит. С точки зрения личности, как человека – да, его стойкость вызывает уважение. 

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Больше 20 лет работал рядом с Президентом. Я думаю, будет неправильно, если я начну сейчас как-то восхвалять или глорифицировать главу государства. Но я не встречал такого человека, который так бы любил свою страну, как Президент. 

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, не было никогда ни минуты сомнения в том, что мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и спокойствие. И, конечно, всегда быть рядом с Президентом нашей страны.

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
К симфонии стремились в Византии, в некоторой степени на Руси, но не достигали ее. И это достаточно высокий идеал, к которому сложно прийти. Но люди всегда живут идеалами. Можно сказать, что в некоторых регионах или коллективах нашей страны намечается вот эта симфония. Там, где есть понимание того, что духовная составляющая должна занимать одно из ведущих мест в жизни общества.

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт, мы о них знаем и работаем. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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