Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции: Когда Александр Григорьевич вышел с ружьем, я почувствовала такую силищу. Когда я это увидела, у меня просто дрожь пошла по телу, и, я вам скажу, у меня текли слезы, слезы гордости за нашего Президента. Я не знаю ни одного президента в мире, который бы сделал так. Он шел защищать свой дом.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции: Это, конечно, придало силы духа, в этом нет сомнений. Это действительно было… Это не показуха – это видно было по глазам человека. Он пришел их поддержать. Не каждый, я думаю, глава государства, позволит себе такое. А наш позволил.
Юлия Артюх, телеведущая СТВ: Президент для меня – это глыба. Это отец нации нашей. Это человек со стержнем. Это человек, который умеет выходить из любой ситуации. И выходить из ситуации победителем.
Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских Telegram-каналов: Если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит. С точки зрения личности, как человека – да, его стойкость вызывает уважение.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: Больше 20 лет работал рядом с Президентом. Я думаю, будет неправильно, если я начну сейчас как-то восхвалять или глорифицировать главу государства. Но я не встречал такого человека, который так бы любил свою страну, как Президент.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Конечно, не было никогда ни минуты сомнения в том, что мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и спокойствие. И, конечно, всегда быть рядом с Президентом нашей страны.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси: К симфонии стремились в Византии, в некоторой степени на Руси, но не достигали ее. И это достаточно высокий идеал, к которому сложно прийти. Но люди всегда живут идеалами. Можно сказать, что в некоторых регионах или коллективах нашей страны намечается вот эта симфония. Там, где есть понимание того, что духовная составляющая должна занимать одно из ведущих мест в жизни общества.
КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт, мы о них знаем и работаем. Подробнее здесь.