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«Никогда не говорил, но, наверное, сегодня надо». Что Кубраков рассказал о Лукашенко?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Во время посещения одного из подразделений органов внутренних дел Президенту задали вопрос: почему им не дали команду, почему так себя повели? На что Президент сказал: «Я не готов кого-то обсуждать и говорить, как там поступили. Но я вам могу сказать точно и на 100 %, что если надо будет защищать нашу родину, наших людей, я с вами, мужики, стану в боевые порядки и буду защищать».
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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