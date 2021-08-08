ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Никогда не говорил, но, наверное, сегодня надо». Что Кубраков рассказал о Лукашенко?

08.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Никогда не говорил, но, наверное, сегодня надо». Что Кубраков рассказал о Лукашенко?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я никогда этого не говорил, но, наверное, сегодня это надо сказать. Когда произошли события в Украине, мы видели, мы очень анализировали, особенно все сотрудники, рядовые милиционеры – все анализировали и видели, как ставили на колени украинский «Беркут». Как ставили на колени сотрудников милиции, как издевались над их семьями, как их резали.

Во время посещения одного из подразделений органов внутренних дел Президенту задали вопрос: почему им не дали команду, почему так себя повели? На что Президент сказал: «Я не готов кого-то обсуждать и говорить, как там поступили. Но я вам могу сказать точно и на 100 %, что если надо будет защищать нашу родину, наших людей, я с вами, мужики, стану в боевые порядки и буду защищать».

«Никогда не говорил, но, наверное, сегодня надо». Что Кубраков рассказал о Лукашенко?

Роман Протасевич об Александре Лукашенко: да, его стойкость вызывает уважение. Подробнее здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by