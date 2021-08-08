«Никогда не говорил, но, наверное, сегодня надо». Что Кубраков рассказал о Лукашенко?

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .





Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я никогда этого не говорил, но, наверное, сегодня это надо сказать. Когда произошли события в Украине, мы видели, мы очень анализировали, особенно все сотрудники, рядовые милиционеры – все анализировали и видели, как ставили на колени украинский «Беркут». Как ставили на колени сотрудников милиции, как издевались над их семьями, как их резали.

Во время посещения одного из подразделений органов внутренних дел Президенту задали вопрос: почему им не дали команду, почему так себя повели? На что Президент сказал: «Я не готов кого-то обсуждать и говорить, как там поступили. Но я вам могу сказать точно и на 100 %, что если надо будет защищать нашу родину, наших людей, я с вами, мужики, стану в боевые порядки и буду защищать».





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