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Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет

08.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Когда видели, что поддержка есть, когда видели, что действующий глава государства никуда не собирается уходить и не собирается никуда убегать, соответственно, все поняли, что мы делаем правильные вещи.

Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Мы все это чувствуем. Все. Не может армия быть слабой при таком руководителе. Она будет крепкой всегда. И это историей писано, рассказано и много в истории сказано.

Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Самое страшное, что могло произойти в какой угодно любой другой стране, но только не в нашей. Это самый независимый политик в Европе, и это действительно так. Я как глава военного ведомства могу четко заявить, что независимее нашего руководителя и нашей страны в Европе нет. Я как министр обороны руковожу вверенным мне ведомством и задачи выполняю только нашего Президента.

Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Каждый себя настраивал и понимал, что стена, на которую можно опереться, – это, конечно, наш глава государства, его решительность, его любовь к Родине и всему белорусскому народу. Вот это вот огромное желание получается, самое основное – сохранение мира и стабильности в нашей стране. Мир, стабильность, не война – это самое главное.

«Никогда не говорил, но, наверное, сегодня надо». Что Кубраков рассказал о Лукашенко, читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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