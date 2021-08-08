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Кочанова: примеров в истории огромное количество, когда руководитель бросал свою страну. Президент стоял до конца
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Некоторые беглые оппоненты власти, вымаливая санкции против Беларуси и прочее, я абсолютно убежден: если бы они были на этом месте, то мы бы тоже давно уже расстались со страной и с государством, и с государственностью.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Кочанова: примеров в истории огромное количество, когда руководитель бросал свою страну. Президент стоял до конца
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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