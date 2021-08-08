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Участница автопробега: 500 машин, ветер колышет флаги, и стоят брестские вот так. Они нас ждут
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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