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«Больше всего Президент красавец. Он не сломался». Житель Минска высказался о Лукашенко

08.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Больше всего Президент красавец. Он не сломался». Житель Минска высказался о Лукашенко

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Я скажу, что мы все-таки выстояли. Мы выстояли благодаря нашему Президенту, благодаря силовикам. Но больше всего Президент красавец. Он не сломался. Он настоящий мужик, правильный. Он не сломался, выстоял до конца. Ему честь и хвала. А также нашим силовикам, силовым структурам. Те люди, которые в трудный момент просто не дрогнули, не положили щиты.

Министр МВД: где бы я ни находился, в гражданке, в форме, я всегда поеду на защиту своего милиционера. Читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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