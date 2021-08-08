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Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»

08.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники ОМОН ощутили какую-то внутреннюю борьбу, вот это давление, но от этого мы еще больше закалились, от этого мы еще крепче стали.

Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»

Александр Шпаковский, политолог:
В конечном счете очень неправильная оценка, что победили силовики. Не так. Победил белорусский народ. Белорусский народ отстоял свое право, свой выбор, свое желание развиваться суверенно, развиваться так, чтобы это соответствовало нашим национальным интересам, а не пожеланиям неких забугорных координаторов.

«Больше всего Президент красавец. Он не сломался». Житель Минска высказался о Лукашенко. Подробнее здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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