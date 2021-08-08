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Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Александр Шпаковский, политолог:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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