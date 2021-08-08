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«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие

08.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
За свои действия те товарищи, которые уже задержаны, обнаружены, установлены, несут установленную законом ответственность. Четко по приговорам судов. Я думаю, что это очень серьезно отрезвит и заставит подумать тех, кто либо намеревался, либо имел какие-то подобного рода мысли у себя в голове.

Александр Шпаковский об акциях протеста: «Очень неправильная оценка, что победили силовики». Читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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