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«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
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«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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