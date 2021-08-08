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Женская сборная Франции по гандболу стала победителем Олимпиады
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Франции по гандболу стала победителем Олимпиады. В финале обыграны россиянки.
Встреча завершилась со счетом 30:25. Россиянки не смогли подтвердить звание олимпийских чемпионок Рио. Хотя соперник был по силам, ведь Россия побеждала Францию на групповом этапе. Но в финале игра пошла по сценарию подопечных Оливье Крюмбольца.
Лучшим игроком в олимпийском турнире признана россиянка Анна Вяхирева, которая объявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру. В женском волейболе золото выиграли американки, которые без особых проблем в финале победили сборную Бразилии – 3:0. И также женская сборная США выиграла баскетбольный турнир. В решающем матче была повержена команда Японии – 90:75.
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Женская сборная Франции по гандболу стала победителем Олимпиады. В финале обыграны россиянки. Встреча завершилась со счетом 30:25. Россиянки не смогли подтвердить...
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