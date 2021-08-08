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Бронзовый призер Игр в художественной гимнастике Алина Горносько сделала свой «Олимпийский выбор»

08.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бронзовый призер Игр в художественной гимнастике Алина Горносько сделала свой «Олимпийский выбор»

Бронзовый призер Игр в художественной гимнастике Алина Горносько сделала свой «Олимпийский выбор». 

Белоруска решила направить материальную помощь в размере 10 тысяч белорусских рублей в столичную СДЮШОР №4 «Динамо». Именно там проходили первые тренировки спортсменки. Отметим, что ранее Алина Горносько была стипендиаткой Президентского спортивного клуба. «Олимпийский выбор» – масштабный проект, в рамках которого призеры Игр направляют средства на развитие детско-юношеского спорта. По итогам Олимпийских игр в Японии благодаря успехам наших атлетов 7 спортивных школ страны получили материальную поддержку на общую сумму 95 тысяч белорусских рублей. 

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Бронзовый призер Игр в художественной гимнастике Алина Горносько сделала свой «Олимпийский выбор».  Белоруска решила направить материальную помощь в размере 10...
 
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