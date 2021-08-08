Очень странные «меры безопасности»: как в литовских лагерях содержат мигрантов

Источник материала: ОНТ

«Даже к животным относятся лучше» – эта фраза на первых полосах одного из крупных эстонских новостных изданий, фрагмент интервью одного из беженцев, находящихся в литовских лагерях для мигрантов.





Лагерь в Руднинкае. 90% содержащихся здесь, иракцы, бежали от войны в регионе. Есть представители Сирии, Ливии, Афганистана. И это не первый день волнений. Люди находятся в крайне тяжелых условиях: нет воды, отопления, одежды, скудная еда. Беженцы просят о помощи для тех, кто болеет в лагере. И пока безрезультатно. Все это вызвало нешуточные волнения, которые литовцы подавляют силой. В ход пошли слезоточивый газ и вода из брандспойтов.

Эстонские власти серьезно обеспокоены такой ситуацией у соседей. Недемократический подход к мигрантам в демократических странах называют «мерами безопасности». Тем временем в лагерях продолжают зреть бунты. Как и протесты среди мирного населения, которые не готовы к такому соседству.

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