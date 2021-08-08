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ГПК: литовские пограничники не оказывают беженцам медицинскую помощь

08.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГПК: литовские пограничники не оказывают беженцам медицинскую помощь

8 августа утром белорусские пограничники на участке поста Сморгонской пограничной группы «Клевица» выявили группу из девяти иностранцев, которых литовские пограничники пытаются насильно выдворить. Пограничная служба Беларуси не допустила нарушение границы. Об этом информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

На линии литовско-белорусской границы стало плохо одной из беженок, женщина потеряла сознание. Пограничным нарядом была вызвана скорая, также первую помощь беженке оказали на месте. Иностранку доставили в Ошмянскую больницу для проведения медосмотра.

Пресс-служба ГПК отметила, что данный случай, когда выдворяемые литовцами беженцы нуждаются в медицинской помощи, – не первый.

Фото: скриншот видео ГПК

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8 августа утром белорусские пограничники на участке поста Сморгонской пограничной группы «Клевица» выявили группу из девяти иностранцев, которых литовские...
 
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