|
ГПК: литовские пограничники не оказывают беженцам медицинскую помощь
Источник материала: ОНТ
8 августа утром белорусские пограничники на участке поста Сморгонской пограничной группы «Клевица» выявили группу из девяти иностранцев, которых литовские пограничники пытаются насильно выдворить. Пограничная служба Беларуси не допустила нарушение границы. Об этом
На линии литовско-белорусской границы стало плохо одной из беженок, женщина потеряла сознание. Пограничным нарядом была вызвана скорая, также первую помощь беженке оказали на месте. Иностранку доставили в Ошмянскую больницу для проведения медосмотра.
Пресс-служба ГПК отметила, что данный случай, когда выдворяемые литовцами беженцы нуждаются в медицинской помощи, – не первый.
Фото: скриншот видео ГПК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 августа утром белорусские пограничники на участке поста Сморгонской пограничной группы «Клевица» выявили группу из девяти иностранцев, которых литовские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)