Белоруска Татьяна Шаракова заняла 16-е место в велотреке на Олимпийских играх

Источник материала: ОНТ

Олимпийские награды были разыграны в велотреке у женщин, в дисциплине омниум.

Беларусь здесь представляла Татьяна Шаракова. Наша опытнейшая спортсменка заняла 16-е место, набрав 36 очков. Американская велогонщица Дженнифер Валенте выиграла золото Олимпиады, у победительницы 124 балла. Серебряной медалисткой стала Юми Кадзихара из Японии. Бронза у представительницы Нидерландов Кирстен Вайлд.

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