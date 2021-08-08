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73-летний скейтбордист из Санкт-Петербурга взорвал соцсети своим фрирайдом
Источник материала: ОНТ
О том, что возраст – просто в голове. 73-летний скейтбордист из Санкт-Петербурга взорвал соцсети своим фрирайдом.
У ролика сотни тысяч просмотров, скорость при такой технике катания – уникальная. Пожилой мужчина – не профессиональный спортсмен, но катается с 1981 года, приблизительно столько же лет его доске. И никакого страха.
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О том, что возраст – просто в голове. 73-летний скейтбордист из Санкт-Петербурга взорвал соцсети своим фрирайдом. У ролика сотни тысяч просмотров, скорость при...
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