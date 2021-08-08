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Сборная Беларуси – на 45-м месте в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио
Источник материала: ОНТ
По итогам Олимпийских игр сборная Беларуси в общем медальном зачете заняла 45-е место.
В Японии наши спортсмены завоевали золото, три серебра и три бронзовые награды. А победу одержала сборная США. Причем американцы буквально в последний день обошли лидировавших практически все время китайцев. У США 39 золотых наград, а у представителей Поднебесной на одну меньше. Замкнули тройку хозяева Олимпиады японцы. Сборная России финишировала на 5-й позиции.
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По итогам Олимпийских игр сборная Беларуси в общем медальном зачете заняла 45-е место. В Японии наши спортсмены завоевали золото, три серебра и три бронзовые...
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