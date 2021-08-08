Жители Франции выражают недовольство по поводу введения санитарных пропусков

Источник материала: ОНТ

В протестах на выходных и Франция. Люди недовольны санитарными пропусками, которые введены по инициативе президента Макрона. Свое «нет» ковидным ограничениям сказали почти 240 тысяч человек. В Париже манифестации закончилась беспорядками.





В ответ на бунт полиция не церемонилась. Начались жесткие задержания. С применением слезоточивого газа. Уже четвертые выходные подряд на улицы Франции выходят те, кто не согласен с обязательной вакцинацией подростков и введением паспортов вакцинации. Закон также разрешает отстранять от работы не привитых сотрудников и ограничивает доступ пациентов к не экстренной медпомощи. С понедельника пропускной режим будет в кафе, ресторанах, торговых центрах. Только 55% французов привиты полностью. Другие с принудительной вакцинацией категорически не согласны.

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