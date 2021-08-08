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В последний день Олимпийских игр белорусы не завоевали новых медалей
Источник материала: ОНТ
В последний день Олимпийских игр белорусские спортсмены были представлены в двух соревновательных видах, но до медалей не добрались.
В групповых упражнениях в художественной гимнастике наша женская команда заняла пятое место. Хотя после первого упражнения Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко шли на третьей позиции. Но в итоге белоруски пропустили вперед итальянок. Золото выиграла сборная Болгарии, которая обошла команду России.
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В последний день Олимпийских игр белорусские спортсмены были представлены в двух соревновательных видах, но до медалей не добрались. В групповых упражнениях в...
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