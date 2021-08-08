Родившуюся с весом в 212 граммов девочку выписали из больницы

Источник материала: ОНТ

В Сингапуре из больницы спустя 13 месяцев после рождения была выписана девочка Квей Юй Сюань. Малышка родилась с весом в 212 граммов. Об этом информирует The Straits Times.

Сюань родилась 9 июня 2020 года на четыре месяце раньше срока в результате экстренного кесарева сечения. Медиков поразили размеры новорожденной – девочка весила всего 212 граммов.

Спустя 13 месяцев малышка весила уже 6,3 кг. Она была выписана из больницы. При этом ребенок все еще дышит с помощью ИВЛ.

Реабилитация Квей Юй Сюань обошлась ее родителям в $200 тысяч, собранных на краудфандинговой платформе.

Фото: NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

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