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Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

08.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

Работников и ветеранов строительного комплекса сегодня поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и профессиональных побед.


И отметил, что труд строителей имеет особую общественную значимость для страны и народа. Благодаря слаженной работе многих тысяч профессионалов этой сферы ежегодно возводятся миллионы квадратных метров комфортного жилья, высокотехнологичные промышленные предприятия, современные социальные объекты, совершенствуется инфраструктура. При этом отрасль находится в постоянном развитии. Президент также подчеркнул, что строительный комплекс страны имеет возможности выйти на новый уровень, а это придаст импульс развития экономки и повышения благосостояния белорусов.

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Работников и ветеранов строительного комплекса сегодня поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных...
 
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