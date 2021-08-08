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Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
Работников и ветеранов строительного комплекса сегодня поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и профессиональных побед.
И отметил, что труд строителей имеет особую общественную значимость для страны и народа. Благодаря слаженной работе многих тысяч профессионалов этой сферы ежегодно возводятся миллионы квадратных метров комфортного жилья, высокотехнологичные промышленные предприятия, современные социальные объекты, совершенствуется инфраструктура. При этом отрасль находится в постоянном развитии. Президент также подчеркнул, что строительный комплекс страны имеет возможности выйти на новый уровень, а это придаст импульс развития экономки и повышения благосостояния белорусов.
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Работников и ветеранов строительного комплекса сегодня поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных...
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