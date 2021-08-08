Церемония закрытия летних Олимпийских игр прошла в Токио. Белорусские спортсмены возвращаются домой

Источник материала: ОНТ

Игры закончились! Летняя Олимпиада-2020 завершилась. Церемония закрытия прошла на Национальном стадионе в Токио.





Организаторы Олимпиады отказались от дорогих шоу, которыми славятся Игры. Вместо этого не менее торжественный формат с японским колоритом и обязательная программа – парад делегаций: в чаше погас Олимпийский огонь. Как и церемония открытия Игр, закрытие прошло без зрителей. На трибунах только представители Международного и Национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица – около тысячи человек.

В завершающий день Олимпиады Беларусь была представлена в двух дисциплинах: в групповом многоборье по художественной гимнастике и велотреке. Таким образом, сборная закончила выступление на летних Олимпийских играх с семью медалями: одно золото, три серебра и три бронзы.

Наши спортсмены возвращаются на родину. 8 августа в Национальном аэропорту Минск встречали сразу троих медалистов – серебряных призеров Ирину Курочкину и Магомедхабиба Кадимагомедова и обладательницу бронзы Ванессу Колодинскую.

На этой Олимпиаде было разыграно 339 комплектов наград в 41-м виде спорта. Очередные летние Игры пройдут в 2024 году в Париже.

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