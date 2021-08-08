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Крупные лесные пожары полыхают в Турции. Белорусские спасатели помогают их тушить

08.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупные лесные пожары полыхают в Турции. Белорусские спасатели помогают их тушить

От лесных пожаров продолжает страдать Турция. Жертвами стихии стали по меньшей мере восемь человек. На юге страны вблизи курортов спасателям наконец удалось сократить пожары вдвое. 


В Анталии выжжено 15 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Пока спасатели охлаждали землю, в районе внезапно начался дождь. Он продолжался около 20 минут. Природное явление вызвало радость у спасателей, населения и волонтеров, которые помогали в борьбе с огнем. Лесные пожары в стране не прекращаются больше недели. В огне – сразу шесть провинций. Тушить их помогают в том числе белорусские спасатели. Накануне в зону бедствия прибыл вертолет Ми-26. В составе – 11 человек. Это уже третий борт авиации МЧС Беларуси, который вступил в борьбу с природным ЧП в Турции. 

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От лесных пожаров продолжает страдать Турция. Жертвами стихии стали по меньшей мере восемь человек. На юге страны вблизи курортов спасателям наконец удалось...
 
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