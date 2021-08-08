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Меньше суток остается до большого разговора с Александром Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Изменения в конституцию, вакцинация в стране и вопросы личного характера – на все будут ответы. Такое 9 августа будет в этом году, обещает Президент.
Меньше суток остается до большого разговора с Александром Лукашенко, куда мог попасть любой желающий. Не только журналисты, эксперты, представители медийного сообщества. Заявки принимали с конца июля. По итогу – универсальный зал Дворца Независимости завтра примет 300 человек, которые станут прямыми участниками диалога с Президентом. В 11 утра начнется прямая трансляция на YouTube. Не пропустите.
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Изменения в конституцию, вакцинация в стране и вопросы личного характера – на все будут ответы. Такое 9 августа будет в этом году, обещает Президент. Меньше суток...
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