Источник материала: ОНТ

Изменения в конституцию, вакцинация в стране и вопросы личного характера – на все будут ответы. Такое 9 августа будет в этом году, обещает Президент.









Меньше суток остается до большого разговора с Александром Лукашенко, куда мог попасть любой желающий. Не только журналисты, эксперты, представители медийного сообщества. Заявки принимали с конца июля. По итогу – универсальный зал Дворца Независимости завтра примет 300 человек, которые станут прямыми участниками диалога с Президентом. В 11 утра начнется прямая трансляция на YouTube. Не пропустите.

Подписывайтесь на нас в Telegram