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От вышиванок до современной моды. Что делают изо льна и почему он актуален до сих пор?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но главное – он веками одевал и согревал белорусов. Речь о настоящей визитной карточке Синеокой – о льне.
Сегодня лен обеспечивает благосостояние жителей многих районов страны. В той же Корме северный шелк считают своим главным брендом. Повезло с почвами: каждый второй гектар в районе подходит для выращивания льна, что дает работу и аграриям и переработчикам.
Андрей Турук, председатель Кормянского райисполкома:
Подчеркивая свое особое отношение ко льну в Корме ежегодно проводят фестиваль «Льняная карусель». Отдать дань уважения одному из главных символов страны сюда приезжают мастера из разных уголков Синеокой.
Татьяна Суглоб, мастер:
От традиционных рушников и вышиванок до современной моды. Лен актуален всегда и везде. Материал, который не оставляет равнодушным. Ольга Очеретная буквально влюблена в легкость натуральных волокон и вкладывает эти чувства в свои пончо, шали и кофточки.
Ольга Очеретная, мастер:
Волокно из льна нового урожая на заводах начнут получать в ближайшие недели. Однако подводить окончательные результаты года рано. Для аграриев позади лишь половина пути. Треста все еще на поле. И тот самый дождь, которого так не хватало несколько недель назад, сейчас может все испортить.
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Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в...
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