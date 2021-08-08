|
«Лён не косят, ведь важен каждый сантиметр». Как убирают один из национальных символов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но главное – он веками одевал и согревал белорусов. Речь о настоящей визитной карточке Синеокой – о льне.
К этой одной из старейших сельскохозяйственных культур в Беларуси традиционно особое отношение: неслучайно цветки льна вплетены в национальный герб страны. В 70-х годах XX века белорусские аграрии сеяли лен на 250 тысячах гектаров. Постепенно объемы сокращались: в 2021-м под льняные поля в республике отвели без малого 42 тысячи гектаров. Правда, нужно сказать, что это глобальные тенденции: приблизительно в такой же пропорции за последние полвека сократились посевные площади под лен в целом на планете. На смену льну пришли хлопок и синтетические волокна.
И все же Беларусь продолжает оставаться среди крупнейших производителей льна, серьезно уступая по объемам лишь Франции и Бельгии. В 2021 году запланировано произвести 18 тысяч тонн льноволокна. На этой неделе аграрии приступили к прессованию тресты: первые партии нового урожая поступят на льнозаводы со дня на день.
У льняного поля особая песня. Ветер играет на миллионах коробочек, создавая неповторимую симфонию. Правда, в сезоне-2021 это уже заключительные аккорды. Вытеребить осталось считанные гектары.
Александр Добриян, корреспондент:
На полях ОАО «Гомельлен» в 2021 году в основном треста класса единица.
– Вот он как отделяется.
Летом 2021-го лен здесь тянули к небу, как говорится, за уши. Технология, подкормки – все с точностью до грамма и миллиметра. Отвоевывали у погоды каждый сантиметр волокна. О комфортных для льна +20° C не могли и мечтать. На долгие недели столбик термометра словно застыл на отметках далеко за 30. И ни намека на дождь.
Дмитрий Чубанов, директор ОАО «Гомельлен»:
Вода нужна льну не только на стадии роста. Важную роль в производстве льноволокна играют невидимые глазу микроорганизмы. При благоприятных условиях с умеренными дождями и обильными росами бактерии за пару недель помогают волокнам высвободиться от костры и приобрести благородный стальной цвет.
Дмитрий Чубанов:
Дольше обычного вылежка затянулась и на полях Кормянского района, но первые партии тресты уже готовы. Над этим полем дождей было немного больше, чем на соседних, и этого хватило невидимым труженикам, для того чтобы разрушить пектины, связывающие волокна с кострой.
Виктор Ковалев, директор КУП «Кормален»:
О том, что лен – культура капризная, лишний раз говорить не нужно. Однако потепление климата делает ее возделывание этой культуры на юго-востоке страны и вовсе занятием особым. Каждый сезон аграрии бросают вызов природе.
Елена Филипович, заместитель начальника управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Его цветы есть на паспорте каждого белоруса, из его семян делают целебное масло, из него производят даже порох и бумагу для купюр евро, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)