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Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с ситуацией, на западных рубежах Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе стартовало комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой. Из запаса призваны более 160 военнообязанных, привлечено восемь единиц транспортных средств. Их отбирали семь военных комиссариатов Гродненской и Минской областей. Задача участников военного сбора – выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований.
Во время этой съемки никто не пострадал. Ситуация смоделирована, патроны холостые. Но сценарий все же из жизни: раз надел форму пограничника, умей защитить рубежи своей страны. В данном случае – 160 военнообязанных в возрасте от 20 до 45 лет.
В гражданской жизни они люди разных профессий, от водителя до учителя, но сейчас призваны на комплексное оперативно-тактическое учение. Тренировочный центр на заставе «Беляны» рядом с белорусско-польской границей и неделя проживания в палаточном городке.
Арсен Фролов, участник военного сбора:
Шутит: он парень закаленный – работает в Ивьевском лесхозе вальщиком леса. Вот и на полосе с препятствиями показывает хороший результат.
– Арсен, скажите, что здесь самое сложное?
И если у Арсена навыки свежи, ведь чуть больше двух лет назад проходил срочную службу, то тем, кто в последний раз 20 лет назад надевал на то время еще даже кирзовые сапоги, конечно, сложнее.
Сергей Савчук, заместитель командира Гродненской пограничной группы:
Да и нарушители становятся все более изобретательными. Например, используют накладки на обувь в виде копыт животных – такие случаи реально были.
Андрей Дудко, участник военного сбора:
Их учат «читать» следы на контрольно-следовой полосе. Например, в какую сторону направился нарушитель. Задача кажется легкой? А если он специально шел задом наперед? Здесь много лайфхаков, как распознать обманные следы. Или по отпечаткам обуви лишь от одного человека понять, что здесь шла целая группа след в след. От сдачи норматива по следопытству до взаимодействия в наряде с помощью условных жестов. Кстати, их меняют ежедневно. Но самый зрелищный этап обучения – конечно, задержание нарушителя.
Как задержать безоружного или, наоборот, вооруженного? А если нарушитель агрессивный и оказывает сопротивление? Или приехал на автомобиле?
Работаем! Производим осмотр салона с левой стороны.
Приемы показывают опытные офицеры – военнообязанные мотают на ус. Знания отрабатывают тут же. Кстати, чтобы правильно, а главное – далеко бросить гранату, надо владеть особой техникой метания.
Гранаты, огонь!
На соседней учебной точке тренируются на «отлично» надеть костюм химзащиты – за три минуты. На противогаз и вовсе 7 секунд.
Галина Буро, корреспондент:
Учеба на целый день, но обед по расписанию. Пищу готовят здесь же, на полевой кухне – аромат на всю округу.
На обед сегодня у нас салат из маринованных овощей, суп рисовый и каша гречневая с тушенкой. И компот.
Звучит аппетитно, а как на деле?
– Да, вкусно кормят.
Перерывы здесь и просто на отдых. А почему бы и не в массажном кресле? Снять усталость, напряжение или стресс поможет передвижной психолого-медицинский реабилитационный комплекс. Последние несколько лет он на службе в Государственном пограничном комитете Беларуси, выезжает на заставы для оказания как плановой, так и экстренной помощи. Подспорье психолога – умное оборудование.
Алексей Иванов, военный психолог Государственного пограничного комитета Беларуси:
С новыми силами снова в бой, пусть и учебный. Отработать навыки и алгоритмы до совершенства, четко знать свою задачу, быть в хорошей физической форме, а еще понимать напарника с полувзгляда – это и называется, если по-военному, боевое слаживание.
Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
В подтверждение слов участники сбора заступили на охрану государственной границы в составе пограничных нарядов. Но самое интересное впереди. Кульминацией учения станут смоделированные ситуации. Первая – уничтожение незаконных вооруженных формирований, проникших на территорию Беларуси извне. Вторая – разрешение конфликтной ситуации в пункте пропуска.
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Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников
Новости Беларуси. В связи с ситуацией, на западных рубежах Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе стартовало...
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