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«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды
Источник материала: СТВ
О том, как работают в Турции белорусы, в программе «Неделя» на СТВ рассказали сами спасатели. Авиакоманда МЧС работает там пятое лето подряд.
Евгений Поболовец, СТВ:
Сейчас спасатели вернулись с очередного вылета и находятся на авиаплощадке в городе Чанаккале. И прислали нам небольшое селфи-интервью.
Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС Беларуси:
Сергей Галожин:
Сергей Галожин:
Сергей Галожин:
Сергей Галожин:
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«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды
О том, как работают в Турции белорусы, в программе «Неделя» на СТВ рассказали сами спасатели. Авиакоманда МЧС работает там пятое лето подряд. Евгений Поболовец,...
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