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«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды

08.08.2021 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О том, как работают в Турции белорусы, в программе «Неделя» на СТВ рассказали сами спасатели. Авиакоманда МЧС работает там пятое лето подряд.

Евгений Поболовец, СТВ:
География зарубежных пожаротушительных командировок широкая. В 2017-м авиация МЧС Беларуси помогала тушить лестные пожары в Грузии, в 2018-м – в Латвии, в 2010-м – в России, в 2010-м – в Греции. Сейчас, к слову, в Греции снова дикие пожары. За нашей помощью пока не обращались, но, если позовут, наши спасатели готовы помочь.

Сейчас спасатели вернулись с очередного вылета и находятся на авиаплощадке в городе Чанаккале. И прислали нам небольшое селфи-интервью.

«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС Беларуси:
Добрый день. Если рассказывать вкратце про Турцию, то сложности здесь в том, что высокие горы, постоянно переменчивый ветер, очень высокие температуры. Вот в этом заключается сложность работы в горах.

«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды

Сергей Галожин:
Плюс высоты небольшие, это довольно сложная, специфическая работа, которая требует сосредоточенности от всего экипажа.

«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды

Сергей Галожин:
Говорить о количестве вылетов в день… Мы их никогда не считаем: бывает один, бывает пять. Имеется в виду, что один вылет – это 2,5 часа работы. Так что по-всякому бывает, все зависит от обстановки. Сегодня, конечно, очень все сложно. Но иногда бывает полегче.

«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды

Сергей Галожин:
Работаю уже 10-й год, но таких серьезных пожаров мы еще не встречали. Причем экипажи, с которыми мы вплотную работаем вместе, говорят о том же самом. Некоторые работают больше 20 лет здесь и никогда такого не встречали. Это действительно катастрофическая ситуация.

«Таких серьёзных пожаров мы ещё не встречали». Что происходит в Турции, рассказал спасатель белорусской авиакоманды

Сергей Галожин:
Безусловно, опыт, который получает здесь экипаж, является богатейшим и очень полезным. Но, вы знаете, лучше его оттачивать все-таки на полигонах.

 
 
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О том, как работают в Турции белорусы, в программе «Неделя» на СТВ рассказали сами спасатели. Авиакоманда МЧС работает там пятое лето подряд. Евгений Поболовец,...
 
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