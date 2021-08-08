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Ученые назвали признаки приближающейся смерти
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Это исследование началось еще в 1985 году. В нем приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Те же люди с 2007 по 2016 год проходили повторные обследования, где оценивались их двигательные функции. В частности, учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, необходимое для подъема со стула, сила хвата, а также трудности в повседневной жизни: проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи и покупкой продуктов.
Третий этап испытаний прошел в октябре 2019 года. Тогда эксперты регистрировали количество смертей среди испытуемых. В результате, они пришли к выводу, что у тех, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата — на 15%, с подъемом со стула — на 14% и на 30% он возрастал у тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни.
Среди участников исследования, которые впоследствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, снижение двигательной функции наблюдалось за семь лет, а сложности в повседневной жизни появлялись в среднем за четыре года до смерти.
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Это исследование началось еще в 1985 году.
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