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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые назвали признаки приближающейся смерти Это исследование началось еще в 1985 году.

Это исследование началось еще в 1985 году. В нем приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Те же люди с 2007 по 2016 год проходили повторные обследования, где оценивались их двигательные функции. В частности, учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, необходимое для подъема со стула, сила хвата, а также трудности в повседневной жизни: проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи и покупкой продуктов.Третий этап испытаний прошел в октябре 2019 года. Тогда эксперты регистрировали количество смертей среди испытуемых. В результате, они пришли к выводу, что у тех, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата — на 15%, с подъемом со стула — на 14% и на 30% он возрастал у тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни.Среди участников исследования, которые впоследствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, снижение двигательной функции наблюдалось за семь лет, а сложности в повседневной жизни появлялись в среднем за четыре года до смерти.Ранееписал, что признаком долголетия в Китае считают густые опущенные вниз брови и блестящие глаза. О долгой жизни свидетельствуют также полные щеки, высокие скулы и большие, пухлые, высоко посаженные уши. О предначертанном долголетии говорят ровные, крепкие зубы, так как их здоровье «напрямую отражает силу ци почек и обилие ци в костной ткани», а также развитый и выступающий вперед подбородок. Кроме того, в стране не согласны с общепризнанным мнением о вреде родинок, здесь утверждают, что чем больше родинок на теле, тем медленнее процесс старения.