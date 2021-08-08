Источник материала: UDF



Николай Цискаридзе

"На днях, пока я наслаждался теплом и красотой Эгейского моря, меня подкололи друзья: "А слабо сесть на шпагат?!" Все знают, что я противник физкультуры и девятый год ничего не делаю... Я сказал: "Запросто!" И вот!" – подписал снимок Николай Цискаридзе.

"Уверен, что ничего не учит так, как личный пример! Жду успехов и обязательно проверю старания 1 сентября!" – завершил текст Цискаридзе.

"Настя [Волочкова] нервно курит газету в коридоре", – прокомментировала пост elena_gordev.

"Волочкова отдыхает..." – написала splashchinskaia.

"Люблю вас, но, кажется, Волочкова где-то рядом..." – считает elmiraantoniuk.

Контекст

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Волочкова нервно курит в коридоре». Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат Цискаридзе уверяет, что впервые за девять лет сделал какое-то физическое упражнение.

По словам 47-летнего артиста, он впервые за девять лет сделал это, поскольку "противник физкультуры". И сделал только потому, что его "друзья подкололи". Фотографию своего поперечного шпагата на пляже он выложил 7 августа в Instagram.По словам артиста, он выставил фото публично только потому, что перед каникулами попросил своих учеников "Растягиваться! Читать! Отдыхать!".Его пост за час набрал больше 25 тыс. лайков и почти 700 комментариев.Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.