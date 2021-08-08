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Подтвердилась известная истина о том, что история не развивается линейно, что не победившая революция оборачивается реакцией.

Белорусский социум никогда не будет прежним. Невозможно вернуться к условному маю 2020 года. Это касается как власти, так и общества.

Культ неприкрытого насилия решает проблему удержания власти в краткосрочной перспективе. Самые массовые политические репрессии в Европе за последние 40 лет позволили режиму взять под контроль общество. Протестное движение парализовано. Возобновление протестов в ближайшее время маловероятно.

Цена сохранения власти Лукашенко уже оказалась очень высокой для Беларуси и продолжает расти, в первую очередь из-за ужесточения экономических санкций и международной изоляции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Цена сохранения власти Лукашенко оказалась для Беларуси очень высокой» Белорусский социум никогда не будет прежним, пишет политолог Валерий Карбалевич.