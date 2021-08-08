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«Цена сохранения власти Лукашенко оказалась для Беларуси очень высокой»
Источник материала: UDF
Фото: АР
Сейчас, наверное, еще рано подводить итоги, большое видится на расстоянии. Но очень вероятно, что наши потомки назовут 2020 год главным годом современной белорусской истории, а может быть, и более длительным историческим периодом. Потому что впервые белорусский народ пожелал стать субъектом политики, взять свою судьбу в свои руки. «Голос истории» можно было услышать на улицах Минска летом и осенью 2020 года.
Предлагаю несколько важных выводов.
Подтвердилась известная истина о том, что история не развивается линейно, что не победившая революция оборачивается реакцией.
Социально-политический процесс, начавшийся летом 2020 года, еще не завершен. Скорее, он поставлен на паузу. Политический кризис не разрешен, он глубоко загнан внутрь, становится перманентным. Этот кризис невозможно преодолеть в рамках нынешнего политического режима, поскольку он не может быть разрешен силовыми методами, а другие пути власти не признают.
Белорусский социум никогда не будет прежним. Невозможно вернуться к условному маю 2020 года. Это касается как власти, так и общества.
Чтобы выжить, авторитарный режим обязательно должен стать более жестоким и недемократическим, чем раньше. Он вынужден постоянно находиться в агрессивной позиции по отношению к внутренним и внешним противникам. Власть сосредоточена исключительно на решении проблем выживания, находится в постоянном напряжении и поэтому не в состоянии решать другие проблемы и насущные задачи, стоящие перед страной.
Изменилось и общество. Хотя инфраструктура протеста (чаты и т. д.), организации гражданского общества систематически уничтожаются режимом, но опыт совместных действий, солидарности, стихийной самоорганизации никуда не делся. Возрос отложенный спрос на демократию, верховенство закона и гражданский мир.
Прошлый год убедительно показал, что белорусская социальная модель, созданная Александром Лукашенко четверть века назад, тупиковая, исчерпала свои ресурсы и стала тормозом развития страны. Эта модель не способна адаптироваться к изменившимся условиям и предназначена только для удержания власти путем сохранения социального статус-кво.
Подтвердилось предположение, что белорусский режим абсолютно ригидный, не способный к изменениям, расширению своей социальной базы. В момент кризиса режим перестал быть популистским, отказавшись от попыток найти взаимопонимание с обществом. Выявилась его органическая неспособность к позитивной повестке дня. Власти не имеют представления о будущем и даже не понимают необходимости в этом.
Решение всех проблем режим видит только в принудительной легитимации, грубом насилии над всеми несогласными. В частности, власти пытаются восстановить монополию на СМИ, уничтожая независимые медиа, загоняя их в резервации телеграмм-каналов. Насилие становится рутинным делом, оно становится способом существования режима.
Культ неприкрытого насилия решает проблему удержания власти в краткосрочной перспективе. Самые массовые политические репрессии в Европе за последние 40 лет позволили режиму взять под контроль общество. Протестное движение парализовано. Возобновление протестов в ближайшее время маловероятно.
Происходит ускоренный процесс десакрализации власти. Государство, включившее на полную мощность репрессивный механизм, большинство населения воспринимает как опасность, угрозу для общества. Согласно онлайн-опросу, проведенному Немецким центром восточноевропейских и международных исследований, от насилия со стороны силовиков сами, либо через свои семьи или знакомых, пострадали до 20% граждан Беларуси. Если добавить политэмигрантов, спасающихся от репрессий за границей, количество жертв значительно увеличится.
Обостряются идеологическая борьба и конфликт ценностей. Власти предпринимают массовые попытки остановить формирование новой (несоветской) белорусской идентичности, объявив ее нацистской. Уголовное наказание назначается за использование бело-красно-белого флага.
Цена сохранения власти Лукашенко уже оказалась очень высокой для Беларуси и продолжает расти, в первую очередь из-за ужесточения экономических санкций и международной изоляции.
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Белорусский социум никогда не будет прежним, пишет политолог Валерий Карбалевич.
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