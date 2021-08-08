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Ток-шоу «Пока свободны». «Мы все в одном котле»
Источник материала: Навiны
Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».
На этот раз журналист Алесь Залевский в одном из городских дворов Могилева встретился с Романом Жигаревым — лидером известной группы Akute и художницей Кристиной Башаримовой, чьи рисунки украшают многие могилевские дома.
Говорили о том, есть ли место для творчества в современных условиях глубочайшего раскола между обществом и государством, как художнику преодолеть кризис и надо ли ему быть зеркалом революции?
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