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«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь

08.08.2021 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно об очередном факте литовского «гостеприимства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь

Евгений Пустовой, корреспондент:
Их пограничники-каратели больных беженцев буквально насильственно выдворяют в Беларусь. Это очень напоминает поведение охранников концлагерей, когда больных людей эсэсовцы выбрасывали за колючку. Может, еврочиновникам стоит подумать, как Беларуси компенсировать затраты на лечение пострадавших беженцев из-за действий литовских властей?

«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь

Скорой помощью доставлена с белорусско-литовской границы гражданка Ирака в приемный покой в полуобморочном состоянии, оказана необходимая помощь.

«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь

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Новости Беларуси. Стало известно об очередном факте литовского «гостеприимства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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