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«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно об очередном факте литовского «гостеприимства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Скорой помощью доставлена с белорусско-литовской границы гражданка Ирака в приемный покой в полуобморочном состоянии, оказана необходимая помощь.
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«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь
Новости Беларуси. Стало известно об очередном факте литовского «гостеприимства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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