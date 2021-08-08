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Дзиодзина: неужели в мире есть хоть что-нибудь, ради чего можно помочь недругам взять за горло свою страну?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторская рубрика «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина:
А дальше наступило время поучительных историй. Сегодня тебе благодарны за значительный вклад в развитие и стабильность в стране, а завтра что-то идет не так и почти согласно новозаветному сюжету, когда люди отрекаются трижды от своего друга и брата даже скорее, чем петух успеет пропеть о наступлении нового дня. Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает для себя.
Алена Дзиодзина:
В поисках лучшей жизни нередко нашедшие разве что тягостную пустоту, когда прежнего уже нет, но человеку так и не удается обрести свою какую-то новую другую жизнь. Меру окончательной расплаты каждый выбрал по себе – есть у Левитанского и об этом строки.
Однако ни для Президента, ни для страны предатели в итоге не стали проблемой. Они скорее остались вопросом: что лично с ними оказалось не так, раз люди так и не увидели причин поддержать в трудный момент свою страну и тех, кто столько лет создавал им все условия для комфортной жизни? И неужели в мире есть хоть что-нибудь, ради чего можно помочь недругам взять за горло свою страну?
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Дзиодзина: неужели в мире есть хоть что-нибудь, ради чего можно помочь недругам взять за горло свою страну?
Новости Беларуси. Авторская рубрика «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ.
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