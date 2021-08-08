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49-летнюю гомельчанку задержали за «насилие над милицией» в сентябре прошлого года

08.08.2021 21:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле 6 августа милиция задержала 49-летнюю Ларису Кузьменко. Ее родным сообщили, что жительница областного центра задержала по подозрению в насилии над милиционером.

49-летнюю гомельчанку задержали за «насилие над милицией» в сентябре прошлого года
Задержания в Гомеле 27 сентября 2020 года

«У мамы провели обыск, забрали в Следственный комитет, потом ее поместили в ИВС. Якобы за насилие над милицией 27 сентября, когда в Гомеле была акция протеста, в участников которой милиция распыляла газ. Тогда мама была задержана, у нее после задержания случился нервный срыв, и она попала на два месяца в больницу», — заявила БелаПАН дочь задержанной Алина Бирюкова.

По ее словам, силовики забрали мать прямо с работы. Также милиция дежурила под домом самой Бирюковой.

Дочь Кузьменко задерживали в июне. Несмотря на то, что у женщины трехлетний ребенок, она три дня провела в ИВС по подозрению в участии в массовых беспорядках, также 27 сентября 2020 года.

 

 

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 6 августа милиция задержала 49-летнюю Ларису Кузьменко. Ее родным сообщили, что жительница областного центра задержала по подозрению в насилии над...
 
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