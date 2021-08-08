ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карпенков обратился Лупоносову и Азарову: те, с кем вы находитесь, волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы

08.08.2021 21:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авторская рубрика «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
А для вас, Лупоносов и Азаров из «байполицая», отдельный привет. Послушайте внимательно.

Карпенков обратился Лупоносову и Азарову: те, с кем вы находитесь, волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Они себя как самые изощренные иуды проявили. Они предали свою родину, они предали свою семью. Я думаю, что ни один отец и мать не счастливы от того, что они родили такого вот выродка, который предал всех, украл какие-то документы, уехал туда и пытается сейчас все оболгать.

Так они трусы. Мы знаем те ситуации, даже были такие моменты, что трое дерутся, а кто-то прячется и по телефону вызывает помощь, а не действует. Азаров трус, трус и предатель. Я скажу так, что его в коллективе просто ненавидели. У него все в этой жизни не так, все не так – что ни поручи, будет еще хуже.

Они кончат очень плохо. Вот я хочу, чтобы они услышали: вы кончите очень плохо, потому что вы ни на что не способны были здесь – вы не способны и там ни на какую работу. Вы ничего не сделаете, потому что вы трусы. Вы не сможете выполнить те задания, которые вам будут даны. Поняв, что от вас нет никакой пользы, вас найдут… найдут ваш труп. И, скажем так, рядом будет что-то лежать, что будут якобы увязывать это с белорусскими спецслужбами. И скажут, что это сделали белорусские спецслужбы, чтобы на ваших костях, на вас, на сакральной жертве попытаться еще что-либо замутить. Поэтому, сбежав туда, вы вынесли себе смертный приговор. Те, с кем вы находитесь, это волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы. Но, к сожалению, у вас уже выхода никакого нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авторская рубрика «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ: А для вас, Лупоносов и Азаров из «байполицая», отдельный...
 
Новости дня
Новости разные
 
49-летнюю гомельчанку задержали за «насилие над милицией» в сентябре прошлого года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by