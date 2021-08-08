Селимов о Кадимагомедове: если бы в тот же день он поймал кураж, я думаю, прошёл бы и Сидакова

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» молодые легенды белорусского спорта, представители борьбы и гребли на байдарках и каноэ. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов. Олимпийский чемпион, гребля байдарка и каноэ, Александр Богданович-старший.

Александр Богданович: «Сегодня проснулся, думаю: за кого болеть? А уже Олимпиада закончилась»

Юлия Силипицкая, СТВ:

Токийская Олимпиада со всех сторон выдалась специфической, тем не менее борцы буквально стали спасителями медальной копилки Беларуси.

«Самое главное, чтобы ребята научились анализировать, смотреть и принимать нужные решения»





Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Мы хотели, чтобы в копилке в нашей стране было как можно больше медалей, но очень отрадно, что нам удалось из всех видов вот так вот отличиться. В принципе, мы и рассчитывали на две-три медали. Не знали, кто стартанет, хотя ребята у нас были все, в принципе, скажем так, не мальчики для битья ездили, и девочки тоже. Получилось.

Юлия Силипицкая:

А все-таки две награды – женские.

Алим Селимов:

Не получилось, конечно, у наших лидеров в других весах. Кто-то не справился с волнением. А Магомедхабиб Кадимагомедов показал очень яркую, зрелищную борьбу, пройдя очень тяжелый путь. У него была реальная группа смерти, ему удалось. В финале, конечно, у парня...

Юлия Силипицкая:

Ну Сидаков. Все сказали специалисты, что Сидакова пройти сложно.





Алим Селимов:

Вам скажу, что, если бы в тот же день он поймал кураж, я думаю, если это все, как раньше, было бы в один день, он прошел бы и Сидакова. Мы знаем, куда двигаться, мы будем делать, конечно же, анализ всей Олимпиады. Немного осталось – всего лишь три года. Каждый спортсмен, когда смотрит себя по-новому, всегда найдет в своем выступлении много ошибок. Самое главное – чтобы ребята научились анализировать, смотреть и принимать нужные решения.

«Чемпионы мира по пять, по шесть раз могут выиграть чемпионаты мира и Европы, но ни разу не могут подняться на пьедестал олимпийский»

Юлия Силипицкая:

Случайно проиграть можно в борьбе?

Алим Селимов:

Были у нас примеры Олимпиад, когда, конечно, аутсайдеры становились олимпийскими чемпионами. Но на Олимпийских играх в принципе не может быть случайных людей. Многие спортсмены сгорают. Много примеров – чемпионы мира по пять, по шесть раз могут выиграть чемпионаты мира и Европы, но ни разу не могут подняться на пьедестал олимпийский.

Юлия Силипицкая:

Если новый цикл, то на что акцентировать внимание, и если не спортивный фактор, то какой может сейчас повлиять на спортсмена, чтобы он взял медаль? В данном случае мы говорим об Олимпиаде.

«Мы знаем, что регионы – это наше все. Из регионов выходит очень большой поток кадров»





Алим Селимов:

Каждая Олимпиада разная. На каждой Олимпиаде спортсмены новые и новые мировые рекорды бьют. После каждой Олимпиады к следующей готовятся совсем по-иному. В 2012-м году не готовились, как в 2016-м. В 2016-м не готовились, как в 2018-м. Тренеры, научные группы работают. Посмотрите: начиная от Олимпийских игр, результаты все выше, выше и выше. И на самом деле нет предела совершенству.

Юлия Силипицкая:

Впереди Париж, как будем готовиться, на что будем акцентировать внимание?

Алим Селимов:

Нужно делать большой анализ прошедшей Олимпиады. Это история на самом деле, ее нужно максимально быстро забывать и готовиться к новому старту. Мы знаем, что регионы – это наше все. Из регионов выходит очень большой поток кадров. Я имею в виду сейчас именно наш вид спорта. Нужно, конечно же, вместе учитывать все неудачи, которые произошли у нас, идти дальше. И готовиться совсем иначе.