ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Акции солидарности с белорусами прошли в разных городах мира.

Большой митинг и шествие состоялись в центре Варшавы. Они собрали под тысячу человек.

Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)
Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)
Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)

Фото Радыё Свабода

Среди участников акции — бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко, который ушел в отставку из-за несогласия с репрессиями Лукашенко против политических оппонентов.

Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)

Видеофакт. Белорусы поют «Пагоню» на Марше солидарности в Варшаве

В этот день акция прошла и в польском Белостоке. В ней приняли участие белорусские писатели Алесь Аркуш и Андрей Ходанович.

Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)

Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)

Фото со страницы в Фейсбуке Андрея Ходановича

А на акции в Берлине выступил Лявон Вольский.

Также в поддержку белорусов вышли в Лондоне, Одесе, Лоди, Стокгольме и Таруни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Селимов о Кадимагомедове: если бы в тот же день он поймал кураж, я думаю, прошёл бы и Сидакова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by