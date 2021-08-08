Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)

Источник материала: Салiдарнасць

Акции солидарности с белорусами прошли в разных городах мира.

Большой митинг и шествие состоялись в центре Варшавы. Они собрали под тысячу человек.













Фото Радыё Свабода

Среди участников акции — бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко, который ушел в отставку из-за несогласия с репрессиями Лукашенко против политических оппонентов.





Видеофакт. Белорусы поют «Пагоню» на Марше солидарности в Варшаве

В этот день акция прошла и в польском Белостоке. В ней приняли участие белорусские писатели Алесь Аркуш и Андрей Ходанович.









Фото со страницы в Фейсбуке Андрея Ходановича

А на акции в Берлине выступил Лявон Вольский.

Также в поддержку белорусов вышли в Лондоне, Одесе, Лоди, Стокгольме и Таруни.