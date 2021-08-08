|
Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)
08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Акции солидарности с белорусами прошли в разных городах мира.
Большой митинг и шествие состоялись в центре Варшавы. Они собрали под тысячу человек.
Фото Радыё Свабода
Среди участников акции — бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко, который ушел в отставку из-за несогласия с репрессиями Лукашенко против политических оппонентов.
В этот день акция прошла и в польском Белостоке. В ней приняли участие белорусские писатели Алесь Аркуш и Андрей Ходанович.
Фото со страницы в
А на акции в Берлине выступил Лявон Вольский.
Также в поддержку белорусов вышли в Лондоне, Одесе, Лоди, Стокгольме и Таруни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции солидарности с белорусами прошли в разных городах мира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)