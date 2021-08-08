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С цветами и оркестром: олимпийцев Беларуси встретили в национальном аэропорту
08.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские олимпийцы возвращаются на родину. Чемпионов с почетом встречают в национальном аэропорту. Среди тех, кто поздравил атлетов, корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
VIP-зал национального аэропорта. С цветами и оркестром болельщики встречают особый рейс – прилетели олимпийцы. Спортсмены выходят с медалями на груди: два серебра и бронза.
Белорусские борцы из Токио вернулись с неплохим уловом.
«Я счастлива, что получила серебро. Будем стремиться к лучшему. Сначала чуть расстроилась после борьбы. Но сейчас понимаю, что это достойная плата за нашу работу», – отметила Ирина Курочкина.
Серебряный дебют Ирины Курочкиной
Там же, в борцовском турнире, бронзовую медаль для сборной выиграла Ванесса Колодинская. После обидного поражения в полуфинале она выплеснула эмоции в заключительной схватке против американки Джакарры Винчестер.
«Было очень тяжело на самом деле. Собраться больше психологически. Было обидно, что так произошло, что я потеряла внимание на долю секунды и при всем желании не могла завершить схватку в свою пользу. Близкие мне писали, поддерживали. Это меня тоже поддержало», – сказала Ванесса Колодинская.
На Играх в Токио сборная Беларуси взяла семь наград. В медальном зачете – это 45-е место.
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На Играх в Токио сборная Беларуси взяла семь наград. В медальном зачете – это 45-е место.
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