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С цветами и оркестром: олимпийцев Беларуси встретили в национальном аэропорту

08.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские олимпийцы возвращаются на родину. Чемпионов с почетом встречают в национальном аэропорту. Среди тех, кто поздравил атлетов, корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

VIP-зал национального аэропорта. С цветами и оркестром болельщики встречают особый рейс – прилетели олимпийцы. Спортсмены выходят с медалями на груди: два серебра и бронза.

«Болели за наших спортсменов, переживали, волновались. Очень рады. Поэтому в свой выходной приехали специально с утра поддержать наших спортсменов. Очень рады, что они завоевали медали», – сказала болельщица Екатерина Власик.

Белорусские борцы из Токио вернулись с неплохим уловом. Ирина Курочкина серебряную награду выиграла на первой для себя Олимпиаде.

«Я счастлива, что получила серебро. Будем стремиться к лучшему. Сначала чуть расстроилась после борьбы. Но сейчас понимаю, что это достойная плата за нашу работу», – отметила Ирина Курочкина.

Серебряный дебют Ирины Курочкиной поддержал Магомедхабиб Кадимагомедов. Правда, опытный борец вольного стиля рассчитывал на золото.

«Я ехал туда за олимпийской медалью – золотой. Долгое время об этом думал. Для кого-то серебро – успех. Но для меня, считай, что не все сделал, поэтому чуть расстроен», – поделился Магомедхабиб Кадимагомедов.

Там же, в борцовском турнире, бронзовую медаль для сборной выиграла Ванесса Колодинская. После обидного поражения в полуфинале она выплеснула эмоции в заключительной схватке против американки Джакарры Винчестер.

«Было очень тяжело на самом деле. Собраться больше психологически. Было обидно, что так произошло, что я потеряла внимание на долю секунды и при всем желании не могла завершить схватку в свою пользу. Близкие мне писали, поддерживали. Это меня тоже поддержало», – сказала Ванесса Колодинская.

На Играх в Токио сборная Беларуси взяла семь наград. В медальном зачете – это 45-е место.



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На Играх в Токио сборная Беларуси взяла семь наград. В медальном зачете – это 45-е место.
 
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