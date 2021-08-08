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Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов.
10 дней в больнице пролежала двухлетняя девочка из Лельчицкого района после укуса змеи. Беззаботная игра во дворе привела в реанимацию. Поражение ядом оказалось настолько токсичным, что прогнозы были неутешительными – или ампутация ног, или... Но медики, как и сама девочка, боролись за жизнь. И чудо произошло. Малышку вылечили и выписали уже на этой неделе.
Правда, в этой истории есть и другие не менее удивительные эпизоды. Оксана Семашко попыталась встретиться с девочкой и ее мамой, однако путь к ним в гости оказался слишком долгим и непростым. Откуда взялись препоны?
Оксана Семашко, корреспондент:
Разворачивалось все на глазах старшей сестры и бабушки. Змея поджидала жертву у крыльца. Не исключено, что приползла из водоема или леса, что в нескольких метрах от частного сектора.
Через эти кусты позалезали. То, может, и не было бы тех ужей.
Трава есть такая – возле дома даже гадюка не ползет.
Они не пьют, ничего. Нормальная семья.
Соседи за кадром скажут, что утром семью видели в огороде.
Анна Малец, председатель Стодоличского сельского исполнительного комитета:
Мы хотели созвониться с мамой пострадавшей, но в сельсовете нам предложили лишь контакт дедушки.
– Сергей Алексеевич, добрый день. Ребенок пошел на поправку. Очень рады. Поздравляем, что, конечно, обошлось. Когда их выписали?
Как выяснится позже, малышку с мамой выписали за день до нашего приезда.
– Приемная!
Оксана Семашко:
Мы прочесали лес и поле. Наконец, произошло чудо. На связь выходят вчерашние пациенты с номера председателя сельсовета, которая слишком печется об имидже Гребеней.
Оксана Семашко:
– Я просто устала с дороги. Я спала.
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Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают...
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