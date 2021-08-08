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«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов. Алла Владимировна живет в Лельчицком районе. В 2020 году в лесу ее укусила змея.
Алла Кириенко, жительница д. Гребени:
За лето-2021 в Гомельской области произошло два таких случая – с девятилетней девочкой недалеко от областного центра и в Лельчицком районе с двухлетним ребенком.
Кирилл Телкин, врач-анестезиолог-реаниматолог Гомельской областной детской клинической больницы:
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«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю
Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают...
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