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Уборочная-2021: как проходит рабочий день комбайнера, сколько платят аграриям и почему хлебороб – не профессия, а призвание?
Источник материала: ОНТ
С самого утра вся техника и люди в поле. За штурвалом – молодежь и опытные комбайнеры. Ежедневно на уборке – до тысячи экипажей. Работают без выходных, чтобы не упустить драгоценного времени. Убрать урожай с полей и при этом не потерять ни один колос – для этих людей привычное дело.
Рядом с аграриями и национальный символ Беларуси – аист. Здесь он сопровождает экипажи. Говорят, это хороший знак, значит, удастся намолотить больше тонн зерна.
Пока белорусы изнывали от жары – на полях продолжалась работа. Ведь для аграриев каждый погожий день на вес золота. И даже в +30. Прерывались только для одного: подкрепиться и вновь сесть за штурвал.
Оценить масштаб работы можно на палубе комбайна. Убрать это поле аграрии должны за несколько дней. А здесь уже как повезет с погодой.
Есть место и конкуренции: чем больше урожай – выше и зарплата. За сезон порядка 5000 рублей, и это как минимум. Поэтому, здесь все работают на результат.
Именно от труда комбайнеров зависит качество урожая, не только нынешнего, но и будущего. Многие приходили работать только на уборочную. В итоге оставались надолго. Говорят: затягивает труд на земле.
Сразу после уборки зерно отправляют на зерносушильный комплекс. Только за сутки здесь могут просушить до тысячи тонн зерна.
И все это про людей. Про их труд на родной земле. И здесь никто не остается в тени героев жатвы: комбайнеры, водители, агрономы. Все те, кто уверены: хлебороб – это не профессия, а призвание.
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Уборочная-2021: как проходит рабочий день комбайнера, сколько платят аграриям и почему хлебороб – не профессия, а призвание?
С самого утра вся техника и люди в поле. За штурвалом – молодежь и опытные комбайнеры. Ежедневно на уборке – до тысячи экипажей. Работают без выходных, чтобы не...
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