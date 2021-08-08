Уборочная-2021: как проходит рабочий день комбайнера, сколько платят аграриям и почему хлебороб – не профессия, а призвание?

Источник материала: ОНТ

С самого утра вся техника и люди в поле. За штурвалом – молодежь и опытные комбайнеры. Ежедневно на уборке – до тысячи экипажей. Работают без выходных, чтобы не упустить драгоценного времени. Убрать урожай с полей и при этом не потерять ни один колос – для этих людей привычное дело.

Рядом с аграриями и национальный символ Беларуси – аист. Здесь он сопровождает экипажи. Говорят, это хороший знак, значит, удастся намолотить больше тонн зерна.

Пока белорусы изнывали от жары – на полях продолжалась работа. Ведь для аграриев каждый погожий день на вес золота. И даже в +30. Прерывались только для одного: подкрепиться и вновь сесть за штурвал.

Оксана Лазуркевич, раздатчица пищи предприятия «Агрокомбинат Ждановичи»: «Выезжаем два раза в день. Обедом кормим и ужином. На обед даем суп с мясом. Сегодня, например, был фасолевый суп с мясом. На второе была пшенная каша с отбивной в яйце. Я сейчас покормлю эту группу и поеду в Дворище кормить группу вторую комбайнов. Меня еще там ждут. Еще на зернотоке кушают, прессы и все остальные, пахари, которые убирают хлеб, пашут, подготавливают. У нас скоро посевная начнется. Мы так работаем круглый год. Вот так кормим своих механизаторов. Я люблю свою работу. Мне нравится».

Оценить масштаб работы можно на палубе комбайна. Убрать это поле аграрии должны за несколько дней. А здесь уже как повезет с погодой.

Есть место и конкуренции: чем больше урожай – выше и зарплата. За сезон порядка 5000 рублей, и это как минимум. Поэтому, здесь все работают на результат.

Именно от труда комбайнеров зависит качество урожая, не только нынешнего, но и будущего. Многие приходили работать только на уборочную. В итоге оставались надолго. Говорят: затягивает труд на земле.

Дмитрий Дашкевич, механизатор предприятия «Агрокомбинат Ждановичи»: «С детства нравилось. Встречали комбайны с поля, провожали. Интересно было. Хотел все время попробовать. Первый раз, когда мне дали комбайн, залез – большая машина. Немножко страшно, немножко понимаешь, что и техника, ответственность большая. Самое сложное – это подготовить комбайн к уборочной. Когда комбайн подготовлен к уборочной и хорошо его подготовил, то вопросов не возникает. Следи и работай потихоньку. Да и понимаешь цену этому хлебу. Насколько он тяжело достается, этот хлеб. Когда ты работаешь с хлебом, ты знаешь весь этот процесс. Как он пошел, как он вышел, как он посеялся, как он убрался, как он ушел на хлебозаводы. И уже в магазине мы получаем наш хлеб».

Сразу после уборки зерно отправляют на зерносушильный комплекс. Только за сутки здесь могут просушить до тысячи тонн зерна.

Жанна Штуро, ведущий агроном по семеноводству предприятия «Агрокомбинат Ждановичи»: «Человек, который хочет работать и который ответственный и пришел обдуманно в эту профессию – он будет работать. Он будет работать добросовестно. И для него эта работа – очень близка будет к сердцу. Он будет переживать за каждый шаг своей работы. За каждое вот это зернышко. У нас хлеб, конечно, это круглый год. Это должно радость приносить. Это наоборот приносит задор людям. Они его сеют, убирают, доводят здесь. И когда эта уборка начинается, и заканчивается – это не сложность. Это гордость за то, что мы вырастили такой хлеб, убрали, получили такой хороший урожай, это не сложность».

И все это про людей. Про их труд на родной земле. И здесь никто не остается в тени героев жатвы: комбайнеры, водители, агрономы. Все те, кто уверены: хлебороб – это не профессия, а призвание.

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