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99-летняя американка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая тяжелоатлетка в мире

08.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

99-летняя американка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая тяжелоатлетка в мире

99-летняя жительница Флориды (США) Эдит Мурвей-Трейна установила новый рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина признана самой пожилой тяжелоатлеткой мира.

Американка выступает на соревнованиях по пауэрлифтингу и поднимает штанги от 18 до 68 кг. Несмотря на возраст, Эдит поражает судей и зрителей своей подготовкой.

Эдит в прошлом была учительницей танцев. Пауэрлифтингом женщина увлеклась относительно недавно, в 91 год.

Фото: guinnessworldrecords

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99-летняя жительница Флориды (США) Эдит Мурвей-Трейна установила новый рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина признана самой пожилой...
 
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