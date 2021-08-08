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99-летняя американка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая тяжелоатлетка в мире
Источник материала: ОНТ
99-летняя жительница Флориды (США) Эдит Мурвей-Трейна установила новый рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина
Американка выступает на соревнованиях по пауэрлифтингу и поднимает штанги от 18 до 68 кг. Несмотря на возраст, Эдит поражает судей и зрителей своей подготовкой.
Эдит в прошлом была учительницей танцев. Пауэрлифтингом женщина увлеклась относительно недавно, в 91 год.
Фото: guinnessworldrecords
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99-летняя жительница Флориды (США) Эдит Мурвей-Трейна установила новый рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина признана самой пожилой...
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