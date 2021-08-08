Открытие моста в Гродно: как строили стратегический объект и почему Президент видит в нем особый символизм?

Источник материала: ОНТ

Гродно: как строили стратегический объект и почему Президент видит в нем особый символизм?" class="one-news__figure-img">

Под занавес недели в Гродно открыли долгожданный путепровод через Неман. Самый высокий в Беларуси – 32,5 м. Несмотря на тучи и дождь открыли не буднично, а как положено – ярко и достойно. На церемонию нельзя было не заметить особый символизм. Во-первых, у нас уже генетически так: пока одни сжигают мосты, мы их строим. Во-вторых, вот этот дождь, вот этот перенос даты открытия из-за ненастья и его последствий, наконец, сам факт того, что в столь трудный год, под шум санкционных жерновов, мы не останавливаем подобные проекты. Живем, строим, планируем будущее. Сначала подумалось, что все это делаем «вопреки», но после слов, прозвучавших на открытии, правильнее сказать «во имя». Объект стратегический не только для региона. Гродненская область – это западные ворота в Беларусь. Для друзей – они всегда открыты, и Президент в пятницу это еще раз напомнил соседям на Западе, простым людям, которые живут по ту сторону границы. О том, как важно наводить мосты.

Павел родом из Рогачева, но его конструкторы вы можете встретить в разных уголках Беларуси. Последний самый грандиозный – Восточный мост в Гродно. Продолжая аналогию с «Лего», уровень сложности здесь такой, что нужно было дорасти.

Павел Тарасов, мастер строительно-монтажных работ предприятия «Мостострой»: «Укрупненная сборка на земле производилась, потом крупногабаритом уже подавалась на высоту и там уже производился монтаж нашими бригадами. Это мировая практика, и мы, как мостовики, тоже развиваемся, мы идем к этому, мы готовы решать более серьезные задачи».

Проект и правда уникальный, причем в мировом масштабе. Ведь этот мост не новый – на его месте прежде был железнодорожный. И вот сделать из узкоколейки четырехполоску с велосипедными и пешеходными дорожками – вот это был вызов.

Илья Бейма, главный инженер предприятия «Мостострой»: «Сложность по сооружению моста - это монтаж центрального руслового пролета, замыкающего пролета, т.к. сборка велась полунавесным способом, с двух берегов, и замыкающий пролет был в центре. Поэтому монтаж велся двумя кранами, грузоподъемностью 100 тонн».

Только представьте – сомкнуть эти пролеты нужно было на высоте 11-этажного дома. Этот мост самый высокий в стране. Для устойчивости конструкции на такую же глубину (32 м) сваи уходят в землю. Каждая опора моста способна выдержать нагрузку в 20 тыс. тонн – это наследие еще советских проектировщиков позволило сэкономить да и управиться всего-то за полтора года. Правда, открытие в июле все же пришлось отложить. Но строители здесь не при чем.

Так выглядели окрестности Восточного моста 4 недели назад. Когда здесь уже все было готово к торжественной церемонии, за 20 мин. вылилась 20-дневная норма осадков. Дорожное полотно, как и конструкции моста, не пострадали. А вот откосы и обочины размыло ливнем, местами это напоминало оползни в горах. Проверка стихией обнажила слабые места: систему схода воды пришлось менять.

А ведь и в этот день, словно проверка на прочность, в Гродно – снова дождь. Он лил всю ночь, местами в городе случались перебои с электричеством. Вдобавок порывистый ветер. Поэтому быть или не быть второй попытке успешной – решали до последнего.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Семь часов не было - позвонил мне губернатор. Ну, что будем делать? Он мне говорит: знаете, Александр Григорьевич, даже если ливень будет сегодня, надо приехать и открыть Президенту этот мост. Это будет уважение со стороны страны и Президента к нам, гродненцам. Мудро он поступил, что в очередной раз не отложил это событие. И я очень рад, что мне пришлось побывать на этом мосту».

Эти люди представители одной из самых востребованных сегодня в Беларуси профессий. За ближайшие три года в стране необходимо построить или восстановить порядка двух десятков мостов. После аварийной ситуации в Житковичах к этой сфере внимание повышенное. Но с другой стороны, и поводов не нужно: ведь пока страна строит, она развивается.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я очень благодарен за это действительно грандиозное сооружение. Всем нашим специалистам. Поздравляю их и ветеранов труда с наступающим профессиональным праздником – Днем строителя. Мы в канун этого праздника находимся. Говорят, каждый мост – это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что сегодня мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее, в мирное будущее».

Это уже мостик в политическую плоскость. Для понимания: в 60-е эти сваи так укрепляли с прицелом на военное применение, отсюда можно было дать ракетный залп. Все-таки рядом граница. Но сегодня Беларусь не видит надобности доказывать, что Гродно территория неприкосновенная.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Эту землю, кто бы как не хотел, мы никому не отдадим. Гродно волею судеб стал таким интернациональным городом, вы всегда проводите фестивали многонациональные. Вот в таком плане вы должны жить, и я вас всегда буду поддерживать, насколько это возможно. Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина - это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром».

Восточный колорит западных ворот – а ведь теперь это и про мост на окраине Гродно.

Восточный мост, безусловно, важный для Гродно объект. Но то, что его уже открыли, не значит, что работы у местной вертикали станет меньше. Ведь этот мост лишь часть масштабного республиканского проекта по строительству кольцевой вокруг Гродно. Полноценный транспортный коридор должен полностью решить проблему транзита. Реальность такова, что логистика неотъемлемая часть экономики. А это сегодня вопрос номер один.

К тому же, жители Гродно всегда выгодно отличались своим хозяйским подходом. И сегодня этот регион – рекордсмен по числу автомобилей (личный транспорт есть у каждого второго), лидер по урожайности в уборочной (хоть погода и не позволяет бить рекорды). Именно здесь реализуют самые масштабные республиканские проекты: Атомная электростанция и новый азотный комплекс. И как раз сейчас умение добиваться результата – особенно ценно не только в олимпийских дисциплинах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы прекрасно знаете, наслышаны в том числе от меня о том, что происходит вокруг Беларуси. Задачи поставлены, система выстроена в Беларуси. Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство, вертикаль власти, правительство, экономические службы – займитесь экономикой, дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся».

В этом заявлении важно услышать «мы», и оно касается не только сидящих за этим столом. Ведь добиваются успехов в экономике, да и мосты строят не в одиночку.

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