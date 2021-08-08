|
Открытие моста в Гродно: как строили стратегический объект и почему Президент видит в нем особый символизм?
Источник материала: ОНТГродно: как строили стратегический объект и почему Президент видит в нем особый символизм?" class="one-news__figure-img">
Под занавес недели в Гродно
Павел родом из Рогачева, но его конструкторы вы можете встретить в разных уголках Беларуси. Последний самый грандиозный – Восточный мост в Гродно. Продолжая аналогию с «Лего», уровень сложности здесь такой, что нужно было дорасти.
Проект и правда уникальный, причем в мировом масштабе. Ведь этот мост не новый – на его месте прежде был железнодорожный. И вот сделать из узкоколейки четырехполоску с велосипедными и пешеходными дорожками – вот это был вызов.
Только представьте – сомкнуть эти пролеты нужно было на высоте 11-этажного дома. Этот мост самый высокий в стране. Для устойчивости конструкции на такую же глубину (32 м) сваи уходят в землю. Каждая опора моста способна выдержать нагрузку в 20 тыс. тонн – это наследие еще советских проектировщиков позволило сэкономить да и управиться всего-то за полтора года. Правда, открытие в июле все же пришлось отложить. Но строители здесь не при чем.
Так выглядели окрестности Восточного моста 4 недели назад. Когда здесь уже все было готово к торжественной церемонии, за 20 мин. вылилась 20-дневная норма осадков. Дорожное полотно, как и конструкции моста, не пострадали. А вот откосы и обочины размыло ливнем, местами это напоминало оползни в горах. Проверка стихией обнажила слабые места: систему схода воды пришлось менять.
А ведь и в этот день, словно проверка на прочность, в Гродно – снова дождь. Он лил всю ночь, местами в городе случались перебои с электричеством. Вдобавок порывистый ветер. Поэтому быть или не быть второй попытке успешной – решали до последнего.
Эти люди представители одной из самых востребованных сегодня в Беларуси профессий. За ближайшие три года в стране необходимо построить или восстановить порядка двух десятков мостов. После аварийной ситуации в Житковичах к этой сфере внимание повышенное. Но с другой стороны, и поводов не нужно: ведь пока страна строит, она развивается.
Это уже мостик в политическую плоскость. Для понимания: в 60-е эти сваи так укрепляли с прицелом на военное применение, отсюда можно было дать ракетный залп. Все-таки рядом граница. Но сегодня Беларусь не видит надобности доказывать, что Гродно территория неприкосновенная.
Восточный колорит западных ворот – а ведь теперь это и про мост на окраине Гродно.
Восточный мост, безусловно, важный для Гродно объект. Но то, что его уже открыли, не значит, что работы у местной вертикали станет меньше. Ведь этот мост лишь часть масштабного республиканского проекта по строительству кольцевой вокруг Гродно. Полноценный транспортный коридор должен полностью решить проблему транзита. Реальность такова, что логистика неотъемлемая часть экономики. А это сегодня вопрос номер один.
К тому же, жители Гродно всегда выгодно отличались своим хозяйским подходом. И сегодня этот регион – рекордсмен по числу автомобилей (личный транспорт есть у каждого второго), лидер по урожайности в уборочной (хоть погода и не позволяет бить рекорды). Именно здесь реализуют самые масштабные республиканские проекты: Атомная электростанция и новый азотный комплекс. И как раз сейчас умение добиваться результата – особенно ценно не только в олимпийских дисциплинах.
В этом заявлении важно услышать «мы», и оно касается не только сидящих за этим столом. Ведь добиваются успехов в экономике, да и мосты строят не в одиночку.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие моста в Гродно: как строили стратегический объект и почему Президент видит в нем особый символизм?
Под занавес недели в Гродно открыли долгожданный путепровод через Неман. Самый высокий в Беларуси – 32,5 м. Несмотря на тучи и дождь открыли не буднично, а как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)