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Летучая мышь из Великобритании оказалась в России, преодолев рекордное расстояние. В конце пути ее убила кошка
Источник материала: ОНТ
Летучая мышь пролетела до Псковской области (Россия) от Лондона (Великобритания) – порядка 2 тысяч км, тем самым установив рекорд. В конце пути она была убита кошкой. Об этом
Уточняется, что рекордсменкой стала самка вида «лесной нетопырь». Вес летучей мыши составлял порядка 8 грамм, ее размеры были сопоставимы с большим пальцем человека.
Лондонский зоопарк установил летучей мыши опознавательную метку. Животное было окольцовано еще в 2016 году.
Специалисты считают, что лесные нетопыри мигрируют на большие расстояния из-за климатических изменений.
Фото: pixabay
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Летучая мышь из Великобритании оказалась в России, преодолев рекордное расстояние. В конце пути ее убила кошка
Летучая мышь пролетела до Псковской области (Россия) от Лондона (Великобритания) – порядка 2 тысяч км, тем самым установив рекорд. В конце пути она была убита кошкой....
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