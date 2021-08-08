Летучая мышь из Великобритании оказалась в России, преодолев рекордное расстояние. В конце пути ее убила кошка

Источник материала: ОНТ

Летучая мышь пролетела до Псковской области (Россия) от Лондона (Великобритания) – порядка 2 тысяч км, тем самым установив рекорд. В конце пути она была убита кошкой. Об этом информирует BBC.

Уточняется, что рекордсменкой стала самка вида «лесной нетопырь». Вес летучей мыши составлял порядка 8 грамм, ее размеры были сопоставимы с большим пальцем человека.

Лондонский зоопарк установил летучей мыши опознавательную метку. Животное было окольцовано еще в 2016 году.

Специалисты считают, что лесные нетопыри мигрируют на большие расстояния из-за климатических изменений.

Фото: pixabay

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