ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Летучая мышь из Великобритании оказалась в России, преодолев рекордное расстояние. В конце пути ее убила кошка

08.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Летучая мышь из Великобритании оказалась в России, преодолев рекордное расстояние. В конце пути ее убила кошка

Летучая мышь пролетела до Псковской области (Россия) от Лондона (Великобритания) – порядка 2 тысяч км, тем самым установив рекорд. В конце пути она была убита кошкой. Об этом информирует BBC.

Уточняется, что рекордсменкой стала самка вида «лесной нетопырь». Вес летучей мыши составлял порядка 8 грамм, ее размеры были сопоставимы с большим пальцем человека.

Лондонский зоопарк установил летучей мыши опознавательную метку. Животное было окольцовано еще в 2016 году.

Специалисты считают, что лесные нетопыри мигрируют на большие расстояния из-за климатических изменений.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летучая мышь пролетела до Псковской области (Россия) от Лондона (Великобритания) – порядка 2 тысяч км, тем самым установив рекорд. В конце пути она была убита кошкой....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by