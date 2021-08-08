Олимпиада в Токио: 7 медалей Беларуси. Как это было?

Источник материала: ОНТ

Токио ярко попрощался с самой странной Олимпиадой в современной истории. Япония потратила на эти Игры более 15 млрд долларов. Что вызвало шквал негатива со стороны местных жителей, которые иностранным спортсменам и немногочисленным гостям были точно не рады. Но ведь и отменить Олимпиаду еще раз было бы настоящим убийством мирового спорта и издевательством над атлетами, которые готовились к Играм 5 лет. Все, кто выходил в секторы, на площадки, беговые дорожки, ковры и татами были заряжены побеждать. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но в таких жестких условиях конкуренция была очень высокая. Спортсмены из 93-х стран поднимались на пьедестал. Беларусь заняла в медальном зачете 45-е место. Всего же стран-участниц было 206. Давайте вспомним, как это было.

Первую медаль белорусским болельщикам пришлось ждать 10 дней. Это было волнительно и местами обидно. Но только до момента, когда Иван Литвинович не вышел на токийский батут и показал гениальность свою и тренерскую, забрав свое золото. Белорусам в этом виде нет равных уже вторую Олимпиаду подряд!

Главное было начать, и 20-летний парень из Вилейки задал темп и поднял планку для всех белорусских атлетов. И заряд сразу подхватил Максим Недосеков. Вот кому действительно нужно было покорять планку. И в прыжках в высоту он взял 2 м 37 см. Такой же результат показали и олимпийские чемпионы. Впервые в прыжках вручили два золото, а белорус остался с бронзой. Но это только начало, уверяет наш атлет.

Борьба – один из самых успешных видов спорта для Беларуси на Олимпийских играх. И в Токио наши спортсмены не подвели. Могли больше? Конечно, могли. Где-то не повезло, в другом случае соперники были сильнее. Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов добрались до финала и вполне могли выиграть золото. Но и серебряные награды во время дефицита медалей для нас были большим успехом. Один из самых ярких поединков провела Ванесса Колодинская, вырвавшая бронзу у американки Винчестер.

Гребля приучила нас к победам на всех турнирах, в том числе к медалям на Олимпиадах. Гребцы до финишного дня соревнований не впечатляли. Но в этом, пожалуй, и есть прелесть наших девушек. Они загнали себя в ситуацию, когда отступать некуда, последняя гонка, ливень, ветер. Но как они прошли эту гонку! Это одна из лучших регат в их карьере. Просто полесские красавицы – ведь все они с юга Гомельской области – до последних метров боролись за золото, но Венгрия очень сильна. Но, возможно, у нас еще будет Париж-2024.

Наша байдарка-четверка Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук – третья Олимпиада – три медали. У Маргариты Махневой – две! Стабильность – признак мастерства.

С 2012 года у Беларуси не было медалей в художественной гимнастике, но эту неприятную традицию прервала Алина Горносько. 19-летняя грация выиграла бронзу. Соревнования завершились грандиозным скандалом – российская команда обиделась на судей, что впервые с 2000 года им не дали золото. Но нас это волновало в меньшей степени, Алина сделала все, что могла, и в компании лучших гимнасток мира стала третьей. До нее в личном многоборье медали выигрывали только четыре белоруски: Марина Лобач, Юлия Раскина, Инна Жукова и Любовь Черкашина. Теперь Алина Гоносько – Беларусь!

Вот и все наши семь медалей. Были и обидные четвертые места, и пятые. Наград могло быть больше? Да, могло! Но сейчас это наш уровень. Упрекнуть кого-то за безволие? Тоже нельзя. Ведь разве атлеты хотят уступать? Просто на данный момент в определенных видах спорта и дисциплинах мы уступаем. Таков наш уровень. Но семь наград добыты, и завтра мы встретим наших победителей на Родине. Нет, не чемпионов, а именно победителей!

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