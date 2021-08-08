Беларусь и Россия: чему прошедший год научил союзников?

Источник материала: ОНТ

В условиях навязанного противостояния как в любом обычном бою диапазон восприятия окружающих всегда критически сужается до связки «свой-чужой». Это, конечно, искаженное восприятие мира, ведь он никогда не бывает черно-белым, а в самой Европе и Штатах хватает тех, кто во всем этом процессе, скажем так, на нашей стороне. Тем не менее, именно этот год окончательно показал, кто есть кто. Кто наши настоящие друзья, а кто уже даже не партнеры. Все это отразилось в новом социсследовании ЕсооМ, которое было опубликовано на неделе. Результаты демонстрируют глубокое разочарование в политике стран Запада по отношению к Беларуси. В первую очередь, это соседи – Польша, Прибалтика и вот теперь еще и Украина, которая похоже, решила обогнать всех в своем стремлении подбросить нам проблем. А вот доверие к России растет. И это тоже объяснимо. Москва с первых дней четко обозначила свой статус надежного союзника. Теперь не только мы хорошо знаем, что происходит на российском политическом поле, но и россияне детально разбираются в происходящем у нас. Это и сопереживание, и накопление опыта. Следующая волна с Запада – и это уже даже не пытаются скрывать – нацелена на Кремль.

«Перемен!». Этот лозунг российской оппозиции, подхваченный год назад некоторой частью и белорусского общества, пожалуй, главный маркер того, что недовольных услышали. Поменялось столько, что политологи, анализируя события и у нас, и у соседей говорят: хватило бы на десятилетия. О том, что изменения будут, еще тогда предупреждали и в Минске, и в Москве. И о том, что они, в зависимости от развития ситуации, могут не всем понравится, тоже. В обеих столицах знали - за протесты и беспорядки уже уплачено. Первый акт - на улицах Беларуси, второй - должен был пройти по всей России. Когда у нас начали отыгрывать достаточно жесткий пролог, подтягивать к границам милитаризованную массовку, именно из Кремля пришла реплика, которая заставила заокеанских авторов срочно переписывать пьесу.

Владимир Путин, президент России: «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».

Больше тысячи слов: интонация и выражение лица российского президента. Видя, каким напалмом пытались жечь Беларусь, соседи уже в первые дни после выборов назвали нас «братская крепость». И готовы были встать плечом к плечу. Ведь многое проходили в 90-е и таких потерь больше не хотят.

Владимир Мамонтов, журналист, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»: «Беларусь еще взяли «на арапа», «на ура!». Белорусы добрые, хорошие и замечательные люди. Это и счастье, и несчастье. Часть белорусов повелась просто на эту болтовню. У нас здесь, в Москве, да, москвичи более циничные, мы просто через все это прошли. Это все болтовня и чепуха. Никто тебя кружевными трусиками не собирается наградить. Большее, что ты получишь - это печенька. В России есть силы, которые говорят, да не нужна нам никакая Беларусь. Мы такие огромные, нам тут хватит, чем заниматься. Пусть они, как хотят. Я так не считаю. Мне все это нужно. Все это мое. Я в Минск приезжаю, у меня любимая фраза: я на родину вернулся. Спрашивают, вы что из Минска? Нет, говорю, я из Советского Союза».

Кстати, и в Минске тогда тоже понимали, как и в лихие годы истории общей большой страны - Москва снова оказалась за нами.

Вот в эти Кремлевские окна в августе 2020-го очень внимательно вглядывались западные журналисты. Готовили свои заголовки, типа «Путин аннексирует Беларусь», «Россия ввела свои войска», «Русский медведь растоптал суверенитет Минска». На самом деле, тогда здесь перебирали совсем другие бумаги. Из-под сукна, действительно, оперативно доставали когда-то отложенные интеграционные документы.

В том, что с беспорядками на улицах в Минске справятся сами, если не будет стороннего военного вмешательства, в Москве не сомневались. Но хорошо понимали - и против Беларуси, и против России начинается игра «в долгую», а, значит, будут перспективно бить по экономике. Надо было идти на опережение. Санкции против нефтянки? За это время значительная часть белорусских нефтепродуктов ушла из портов Прибалтики в российскую Усть-Лугу, ограничения на кредитные операции и любые западные транши? Инвестиции из России в наш реальный сектор экономики – 3,5 млрд долларов только в прошлом году. Ограничения на экспорт белорусских товаров в Европу? Давайте на Восток: в 2020-м на российский рынок Беларусь продала продукции более чем на 13 млрд долларов. Цены на газ, транзит, условия кредитования строительства Белорусской АЭС, перспектива строительства второй станции, импортозамещение – именно эти предметные вещи, а не абстрактную сдачу чьего-то суверенитета, каждый раз, встречаясь только в этом году уже четырежды, обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если мы выдержим этот экономический удар уже вместе с Россией, они же против России санкции постоянно продлевают, вводят и прочее. Мы выдержим. Даже не выдержим – мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился».

Если совсем просто, то это такой «принцип веника». С мусором, который мешает - понятно. Его безжалостно выметают. Весь год и Беларусь и Россия делали это синхронно: законодательно перекрывали возможности западного финансирования оппозиции и любой протестной деятельности, учили работать по своим законам НКО и иностранных агентов, объясняли, что незаконные массовые выступления и беспорядки - это не шутки и демократия, а реальное нарушение уголовного кодекса. Особо ярые получили свои сроки без оглядки на западную озабоченность. А вот то, что, что работает на конструктив и общую пользу, наоборот, бережно собирается. Чтобы соединиться в перспективные интеграционные проекты. По отдельности любой прутик отлично ломается. Но пусть попробуют справиться с веником. Пакет интеграционных документов, те самые пресловутые дорожные карты сегодня находятся в завершающей стадии согласования.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: «Разумеется, в любой экономической системе, в любых экономических отношениях, как и в любых отношениях, вообще, между людьми, между предприятиями, между государствами могут возникать недопонимания, шероховатости иногда противоречия, вопрос всегда сводится к одному - если мы хотим продолжать отношения, мы будем улаживать противоречия, убирать проблемы и, как раньше говорили, спрямлять связи».

Ожидается, что уже к 2022 году у Союзного государства будет единая экономическая платформа. С прицелом на евразийское пространство, на Китай, Индию, Африку, Латинскую Америку. Да, если кто-то не помнит, мир далеко не ограничен одной Европой. Главное выработать, и это задача и правительств, и министерств, единые для всех правила игры. Когда никто ни извне, ни внутри наших стран не сможет упрекнуть в «сдаче интересов». Потому что он, и это турбулентный год хорошо показал, будет общий. Главной контрсанкцией в ответ на экономическое давление станет отсутствие эффекта от санкций. Пока у стран подход очень обнадеживающий: взаимоподдержка и обязательства действовать совместно.

Елена Пономарева, доктор политологических наук, профессор МГИМО: «Мы, если говорить о России, стали совсем по-другому смотреть на Беларусь. Не просто, как на субъект международных отношений, который всегда рядом, к которому всегда можно обратиться по тем или иным вопросам, иногда можно прикрикнуть, не всегда послушать, что тебе скажет твой ближайший сосед. А вот то, как попытались Беларусь встряхнуть, и продолжается эта тряска, показало, что России нужно смотреть на своего главного союзника. И в этом смысле изменилось отношение не только политических институтов России, но и бизнеса, и общества. Надо понимать, что легче не будет, лучше не будет. Давление Запада, как на Беларусь, так и на Россию продолжится. И, если Россия в какой-то момент дрогнет и подумает, что если вдруг мы сдадим своего союзника в чем-то, нам будет поблажка - это ложные мысли».

Кстати, тем, кто любит говорить, что Россия поддерживает режим и лично Лукашенко, совет - не путать теплое с мягким. Москва никогда не скрывала своих стратегических интересов: Беларусь для нее важна со многих точек зрения. Это один из крупнейших экономических партнеров, это транспортный коридор в Европу, это производственный и сборочный цех для многих совместных предприятий. И, главное – это тактический и политический союзник. Опять же, год после президентских выборов в Беларуси очень четко показал, как работает экспорт цветных технологий. И то, что предлагают твоему соседу сегодня, попытаются навязать тебе завтра.

Кроме того, Минск - партнер Москвы по интеграционным проектам, а это не только Союзное государство, но и Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ. Т.е по многим направлениям мы свои. А русские, как они сами здесь говорят, своих не бросают.

Подписывайтесь на нас в Telegram