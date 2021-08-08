Смерть Виталия Шишова: увидят ли четкий след украинские следователи, или интересы политической игры возьмут верх?

Источник материала: ОНТ

Как только на этой неделе появилось сообщение о том, что в Киеве пропал глава так называемого «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов, сразу стало ясно, кому припишут его исчезновение. Поэтому когда днем позже он был найден повешенным, оставалось наблюдать, кто первый укажет на Минск и лично Лукашенко. Так и произошло. Впрочем, то ли наученные чередой похожих смертей за последние годы, то ли в виду сомнительной деятельности вокруг этого дома, тема в Украине быстро сошла на нет. И хотя уже вечером у стен нашего посольства в Киеве жгли ритуальные файеры и призывали белорусов взять власть силой, дальше компактного представления дело не дошло. Мало кто знал Виталия Шишова. Могли помянуть узким кругом и отпустить его душу с миром. Но, видимо, в понимании этих людей человек должен служить им даже мертвым.





Безопасность, как приоритет – категория непреходящая. А вот чувство опасности со временем притупляется. Особенно быстро это происходит в тех регионах, где изо дня в день новостной фон составляют сигналы об открытых конфликтах. Печально, но одной из опасных точек карты в наше неспокойное везде время стала Украина. В четверг там задерживали членов ОПГ, рэкетиров-неонацистов. В среду участник АТО пронес боевую гранату в Кабмин. А во вторник из Киева пришла весть о гибели белоруса Виталия Шишова. В 2017-м он был осужден здесь по статье «разжигание розни». Тогда его, еще молодого участника организации «Скинхеды», звали Виталий Герасичкин. В непростом 20-м Шишов переехал в Киев, где возглавил радикально-оппозиционный «Белорусский дом в Украине».

Быстро нашлись и те, кто традиционно обвинил в смерти Шишова ФСБ, и КГБ, и Минск. Впрочем, такая равно скоропалительная и предсказуемая, бездоказательная и конъюнктурная реакция от Киева, Страсбурга, Брюсселя в нынешние времена была ожидаема. Вот как описал ее украинский блогер и политик Анатолий Шарий, указав, что комментарии Запада появились спустя считанные часы после новости и явно до хоть какого-либо разбирательства.

Скоро выискались и желающие использовать смерть как политический повод. Вот только в очередной желто-синей драме оперативно раскрасить происходящее только лишь в черный и белый не удалось. К вечеру вторника американское «Радио Свобода» в своей статье назвало «Белорусский дом в Украине» неоднозначным. Такая характеристика из США – это уже почти обвинение. Но и поводы для столь громкого определения у корреспондента «Радио Свобода» в Украине были весьма весомые:

«Кто входил в состав БДУ, мне сложно сказать, потому что я видела по документам только основателей этой организации, но уже по ним можно было сделать определенные выводы. Наиболее одиозным можно назвать Сергея Коротких, который имел конфликт с белорусскими оппозиционными силами и не только. По сути, он захватил это название. Но поскольку у него очень одиозное прошлое, в состав учредителей были введены два других человека: один из них – [Родион Батулин] его ближайший соратник, которого украинские СМИ называют "телохранителем" Сергея Коротких, а второй – гражданин Беларуси Виталий Шишов, который погиб. В принципе, я допускаю, что мог произойти конфликт».

Человек, который, как пишут, мог иметь и общие интересы, и повод для конфликта с Шишовым – одиозный Коротких, он же Малюта, он же Боцман. Так в США говорят о неонацисте из отряда «Азов», военной структуры, которую даже Конгресс считал террористической. Были вопросы к Сергею Коротких и в самой Украине. Причем все они также были связаны со смертями в его окружении. А примечательнее прочего то, что озвучили все эти вопросы не где-нибудь, а на «Голосе Америки».

«Его подозревают в ряде преступлений насильственного характера. Есть версия, что он убил другого лидера "Азова" Ярослава Бабича – тоже, кстати, найден повешенным. Еще там разные более мелкие персонажи или «самоубивались» в его окружении».

Вот только раньше дела о гибели «мелких персонажей», как их назвали на «Голосе», спускались Киевом на тормозах. И повешение лидера азовцев Ярослава Бабича в 15-м. И смерть другого азовца Виталия Княжеского, кого нашли в лесу под Харьковом в 17-м. Показательно, что во всех случаях друзья и родственники жертв в суицид не поверили. Но при прошлом главе МВД Украины Арсене Авакове вопросы по «Боцману»-Коротких, Азову и организованному на его базе «Нацкорпусу», да и сами слова родственников погибших услышаны не были никогда. Вот как эту странную глухоту и все громкие последние заявления в эфире «Голоса Америки» прокомментировал украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

Так что же стоит за всей этой информацией? И стоит ли ждать, что Киев сейчас, после отставки Авакова, начнет расследовать самую очевидную из возможных версий гибели белоруса Виталия Шишова – а именно его смерть из-за контактов с неонацистами? Большой вопрос. Но ответить на него надо. А для этого надо понять, что БДУ Шишова не только организовывал акции против Лукашенко. Но и помогал за большие деньги легализоваться в Украине тем, кто зачастую нелегально уехал из Беларуси. И ведь даже члены белорусской оппозиционной диаспоры говорят, что работать над этими проектами под контролем Коротких и его правой руки и соучредителя «Белорусского дома в Украине» Батулина часто было не только выгодно но и себе дороже.

«Координатор Движения солидарности «Разам» Елена Талстая отметила, что они были одними из тех, кто инициировал создание «Белорусского дома в Украине». Однако после того, как телеграм-канал этой организации фактически взяло под свой контроль окружение Сергея Коротких, члены Движения были заблокированы и выброшены из чата. По мнению Талстой, это было необходимо для монополизации движения белорусов в Киеве. «Ведь это контроль над весьма значительной структурой. И это могло быть что угодно — от провокаций, дискредитации белорусов, белорусской оппозиции до оттеснения от акций, монополизация акций».

И да, кстати, соучредитель БДУ Батулин после смерти Шишова получил в Украине статус «невъездной». Исходя из соображений безопасности. Вот и получается, что по словам журналистов из США, украинского блогера и белорусской оппозиционерки, в смерти Шишова опасный след боевика Коротких и его приближенных есть. И это след денег. Которые в Украине хотят заработать, в том числе, и на сложной политической ситуации. А вот увидят ли этот четкий след украинские следователи, или интересы политической игры возьмут верх – остается лишь догадываться.

«Я думаю, они уже знают кто это совершил. А тот, кто это совершил, думал списать это на белорусский режим. И даже он не думал, что глупцы из Европарламента начнут это повторять: типа Лукашенко заказал активиста. Активиста заказали те, с кем у него были финансовые вопросы. Вам подадут, что это агент ФСБ, но нас ждут интереснейшие открытия».

Но точно известно, что играть с радикалами в любой стране, небезопасно. И белорусам в любой стране и под любым флагом надо стать спокойнее и рассудительнее. Ведь личная безопасность – это не игра, а категория непреходящая. И об этом Глеб Лавров, «Контуры».

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