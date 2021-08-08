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Смерть Виталия Шишова: увидят ли четкий след украинские следователи, или интересы политической игры возьмут верх?
Источник материала: ОНТ
Как только на этой неделе появилось
Безопасность, как приоритет – категория непреходящая. А вот чувство опасности со временем притупляется. Особенно быстро это происходит в тех регионах, где изо дня в день новостной фон составляют сигналы об открытых конфликтах. Печально, но одной из опасных точек карты в наше неспокойное везде время стала Украина. В четверг там задерживали членов ОПГ, рэкетиров-неонацистов. В среду участник АТО пронес боевую гранату в Кабмин. А во вторник из Киева пришла весть о гибели белоруса Виталия Шишова. В 2017-м он был осужден здесь по статье «разжигание розни». Тогда его, еще молодого участника организации «Скинхеды», звали Виталий Герасичкин. В непростом 20-м Шишов переехал в Киев, где возглавил радикально-оппозиционный «Белорусский дом в Украине».
Быстро нашлись и те, кто традиционно обвинил в смерти Шишова ФСБ, и КГБ, и Минск. Впрочем, такая равно скоропалительная и предсказуемая, бездоказательная и конъюнктурная реакция от Киева, Страсбурга, Брюсселя в нынешние времена была ожидаема. Вот как описал ее украинский блогер и политик Анатолий Шарий, указав, что комментарии Запада появились спустя считанные часы после новости и явно до хоть какого-либо разбирательства.
Скоро выискались и желающие использовать смерть как политический повод. Вот только в очередной желто-синей драме оперативно раскрасить происходящее только лишь в черный и белый не удалось. К вечеру вторника американское «Радио Свобода» в своей статье назвало «Белорусский дом в Украине» неоднозначным. Такая характеристика из США – это уже почти обвинение. Но и поводы для столь громкого определения у корреспондента «Радио Свобода» в Украине были весьма весомые:
Человек, который, как пишут, мог иметь и общие интересы, и повод для конфликта с Шишовым – одиозный Коротких, он же Малюта, он же Боцман. Так в США говорят о неонацисте из отряда «Азов», военной структуры, которую даже Конгресс считал террористической. Были вопросы к Сергею Коротких и в самой Украине. Причем все они также были связаны со смертями в его окружении. А примечательнее прочего то, что озвучили все эти вопросы не где-нибудь, а на «Голосе Америки».
Вот только раньше дела о гибели «мелких персонажей», как их назвали на «Голосе», спускались Киевом на тормозах. И повешение лидера азовцев Ярослава Бабича в 15-м. И смерть другого азовца Виталия Княжеского, кого нашли в лесу под Харьковом в 17-м. Показательно, что во всех случаях друзья и родственники жертв в суицид не поверили. Но при прошлом главе МВД Украины Арсене Авакове вопросы по «Боцману»-Коротких, Азову и организованному на его базе «Нацкорпусу», да и сами слова родственников погибших услышаны не были никогда. Вот как эту странную глухоту и все громкие последние заявления в эфире «Голоса Америки» прокомментировал украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
Так что же стоит за всей этой информацией? И стоит ли ждать, что Киев сейчас, после отставки Авакова, начнет расследовать самую очевидную из возможных версий гибели белоруса Виталия Шишова – а именно его смерть из-за контактов с неонацистами? Большой вопрос. Но ответить на него надо. А для этого надо понять, что БДУ Шишова не только организовывал акции против Лукашенко. Но и помогал за большие деньги легализоваться в Украине тем, кто зачастую нелегально уехал из Беларуси. И ведь даже члены белорусской оппозиционной диаспоры говорят, что работать над этими проектами под контролем Коротких и его правой руки и соучредителя «Белорусского дома в Украине» Батулина часто было не только выгодно но и себе дороже.
И да, кстати, соучредитель БДУ Батулин после смерти Шишова получил в Украине статус «невъездной». Исходя из соображений безопасности. Вот и получается, что по словам журналистов из США, украинского блогера и белорусской оппозиционерки, в смерти Шишова опасный след боевика Коротких и его приближенных есть. И это след денег. Которые в Украине хотят заработать, в том числе, и на сложной политической ситуации. А вот увидят ли этот четкий след украинские следователи, или интересы политической игры возьмут верх – остается лишь догадываться.
Но точно известно, что играть с радикалами в любой стране, небезопасно. И белорусам в любой стране и под любым флагом надо стать спокойнее и рассудительнее. Ведь личная безопасность – это не игра, а категория непреходящая. И об этом Глеб Лавров, «Контуры».
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Смерть Виталия Шишова: увидят ли четкий след украинские следователи, или интересы политической игры возьмут верх?
Как только на этой неделе появилось сообщение о том, что в Киеве пропал глава так называемого «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов, сразу стало ясно, кому...
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