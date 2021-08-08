Ложь о выбитых зубах Кристины, насилии на Окрестина и смерти Шишова – топ вопиющих разоблачений за год. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Игорь Тур и топ фейков и разоблачений.





За последний год все мы прочли и увидели немало лжи. Из телеграм-каналов до, во время погромов в ночь после выборов и позже ее было столько много, что мы даже привыкли к слову «фейк». Хотя еще недавно для многих это слово было непонятным. Но именно это слово – «фейк» - кажется, стало главным во второй половине 2020-го.

Я думаю, что у каждого зрителя есть личная история, когда он смотрел в экран смартфона или компьютера и удивлялся, как можно настолько нагло врать. Такой пример есть и у меня.

Это снимок кабинета президентского пула ОНТ. Как вы видите, в нем сейчас пустует одно рабочее место, и большинство зрителей понимает, почему. Но я не об этом. Летом прошлого года я неделю читал в телеграм-каналах, что чуть ли не все мои коллеги уволились.

Я возвращался в кабинет, видел тогда еще полный комплект коллег и думал: интересно, а кто уволился-то? Затем шел по другим кабинетам – встречал, конечно, не всех, но, тем не менее, работа кипела. Затем я выглядывал в окно, видел толпу протестующих у ступенек телецентра, видел там парочку-другую знакомых лиц – кто остальные, понятия не имею. Потом снова смотрел в смартфон – там писали, что с ОНТ все уволились и вышли на забастовку. Поднимал голову, снова смотрел в окно – и понимал, что мне врут.

Затем наступила ночь после выборов. Для начала – утром 10 августа именно я задавал вопрос Президенту. Вопрос был коротким, но сложным: «Прошлая ночь – что это было?». И для меня было важным понимать, что происходило в ту самую ночь. И для этого я поехал в оперативный центр МВД, чтобы посмотреть по камерам видеонаблюдения, что будет происходить.

Утром я читал телеграм-каналы и понимал, что мне оттуда врут. Но я также понимал, что я знаю правду – а миллионы людей по всему миру были обмануты. Одни – по глупости, другие – по наивности, третьи – хотели быть обманутыми. Сейчас уже в этом нет никакой разницы, но вот уже больше года мы в рубрике «Антифейк» рассказываем про ложь наших оппонентов.

А мир, на самом деле, тесен. Например, вот эта юная леди, которая рыдала под стенами Окрестина. Ее, наверное, уже все знают, но, тем не менее – представим: Василиса, которую якобы жестоко избивали и насиловали в СИЗО. Сейчас будет опасное признание, но по касательной студенческой веселой жизни – я с ней пересекался лично. И уже глядя на это видео – я улыбался.

Я не буду вдаваться в детали, но лично мне доподлинно известно, что за приличную сумму Василиса скажет и сделает что угодно. Я опять понял, что мне врут – она и они. Недавно, кстати, появилась очень похожая дама, которая пыталась наигранно пустить слезу на камеру после смерти Шишова в Киеве. Вот с ней я уже не знаком, но и ей я не верю.

Нам врали очень много. Была история и про знаменитые 25 выбитых зубов некой Кристины, хотя позже не нашлась ни Кристина, ни зубы – ни 25, ни оставшиеся семь. Потом появился фейк про Кристину из Фрунзенского РУВД (у автора фейков, кстати, имя «Кристина» вообще как фетиш, возможно, девушка с таким именем его отвергла в пубертатном возрасте). Но, опять признаюсь, в компании друзей мы ждали, пока кто-то не запустит утку про то, как беременная девушка потеряла ребенка на протестах из-за силовиков. Это было так ожидаемо, потому что то же самое мы читали в свое время про Украину – и в Минске такие «потеряшки» то же нашлись.

Но, пожалуй, лидер по атакам фейков – это система МВД. Еще одно признание, на этот раз достаточно логичное – само собой, у меня есть приятели в милиции. И на каждый фейк я звонил им и спрашивал – «ну давай честно, такое было»? После некоторых таких провокационных вопросов парочку приятелей я, откровенно говоря, потерял.

Есть самая злостная ложь – про якобы избитого и изнасилованного резиновой палкой в СИЗО 16-летнего мальчика Тимура. Я сейчас скажу жестко, как реагировали некоторые в милиции, но вы поймите, что это, для начала, не серьезно. А во-вторых – в милиции мужчины работают жесткие и с соответствующим чувством юмора и такта. Так вот, 2 человека с приличными звездами на погонах сказали, что узнай они, что такое реально было – то тех, кто сотворил это, пристрелили бы на месте, а потом бы всем ведомством думали, как отмазаться. Еще раз – так бы никто не делал, но этот ответ показывает всю злость сотрудников милиции за ложь о них. И кто виноват, что на митингах не все сотрудники МВД были максимально добрыми? Еще врали про зарплаты под 10 тыс. у ОМОНа в августе – здесь уже все милиционеры откровенно смеялись, про то, что в машинах скорой помощи подвозят силовое усиление – здесь уже обижались врачи. Про врачей тоже много врали до выборов, но это уже совсем другая история.

Врать стали и потом. В первую очередь, задеть пытались лично Александра Лукашенко. То он якобы улетел из Дворца, то покинул страну и направился в Турцию. Кстати, забавно было читать это, поднимать голову – и видеть президента в паре метров. Он опять – то якобы болел, то якобы пугался, то еще чего.

Но вот прошел год – и вроде все поняли, что это была ложь. И ПВТ наш не развалился из-за якобы оттока рабочей силы, и забастовки, которые, как нам писали, «начинаются в эту минуту и разрушат режим», так и не начались. А я вот до сих пор жду видео, как по всем городам страны силовики якобы сложили щиты – но я жду уже год, осталось два. К сожалению, мы мало читали и мало говорили, как разваливали Украину 7 лет назад. Тогда бы мы лучше понимали, что нам врут. Все, что мы, журналисты, могли – говорить правду. Мы говорили. Нас не сразу слушали. Но вот на этой неделе коллеги с СТВ развенчивают еще один фейк – про то, что на Окрестина всех избивали, и порой это чуть ли не лично делал генерал Барсуков, год назад – замминистра МВД.

Мы, то есть журналисты государственных СМИ, развенчаем еще много фейков. И будем делать это. До тех пор, пока само слово «антифейк» не перестанет быть вам, зрителям, нужным. Тогда мы окончательно вернемся к тому, чтобы рассказывать вам просто правду. Хотя просто это далеко не всегда.

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